Công trình Vinhomes Golden Avenue hứa hẹn bàn giao sớm hơn dự kiến

Không khí sôi động trên công trường Vinhomes Golden Avenue

Với vị thế của "cửa ngõ mở ra thế giới", thị trường bất động sản Móng Cái đang sôi động lên từng ngày. Cùng với nhiều tín hiệu tích cực của thị trường cũng như sự góp mặt của nhiều "ông lớn", các nhà đầu tư đang đổ về khu vực này để tìm các sản phẩm giá trị thực với tiềm năng sinh lời cao.

Anh Thành, một nhà đầu tư ở Hà Nội, cho biết, anh cùng 5 người bạn đã dành thời gian khảo sát, nhắm tới dự án tại Móng Cái có pháp lý rõ ràng, quy hoạch bài bản, vị trí giao thương sầm uất - thuận lợi, chủ đầu tư uy tín và đặc biệt đam bảo tiến độ để có tiềm năng sinh lời sớm. "Chúng tôi đã trực tiếp đến thăm Vinhomes Golden Avenue ở gần cửa khẩu Bắc Luân và thực sự ấn tượng vì khả năng đáp ứng mọi yếu tố trên", anh Thành chia sẻ thêm.

Riêng về tiến độ, đến Vinhomes Golden Avenue những ngày này, có thể thấy công trường dự án luôn tấp nập hàng chục chuyến xe chở vật liệu xây dựng ra vào, hàng trăm kỹ sư, công nhân chia ca lao động suốt ngày đêm để đảm bảo tiến độ. Toàn bộ phần móng của dự án đã hoàn thiện, đơn vị thi công cũng đang gần hoàn thiện tầng 2, chuẩn bị lên tầng 3 của các dãy shophouse, liền kề, biệt thự với quyết tâm cán đích vào cuối năm nay.



Vinhomes Golden Avenue nổi bật với hạ tầng đẳng cấp, sở hữu 2 công viên quốc tế - như resort 5 sao, bể bơi khép kín dành riêng cư dân, các khu thể thao, vườn nướng BBQ; trường học quốc tế

Hệ cảnh quan, tiện ích như vườn hoa, quảng trường, hồ nước, bể bơi, tiểu cảnh, sân tập thể thao, vườn thượng uyển… cũng được gấp rút xây dựng, nhằm đưa các công trình tiện ích vào hoạt động trước khi giao chìa khóa cho người mua. Các hạng mục tại phân khu Paris, Tokyo, New York đang thi công đặt chờ hệ thống xả thải, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, cống ngầm… Phần trục đường chính dẫn khách hàng vào dự án cũng được trải nhựa, với phần vỉa hè được quy hoạch xây vuông vắn, rộng rãi.



Tiến độ xây dựng không ngừng nghỉ của dự án và khả năng bàn giao sớm hơn dự kiến là yếu tố ghi điểm với các nhà đầu tư cũng như xóa đi nỗi lo về tình trạng "đợi hoàn thiện" như một vài dự án thiếu uy tín trước đó.

Vinhomes Golden Avenue - Khu đô thị "all in one" đẳng cấp quốc tế tiên phong tại Móng Cái

Mặt tiền các căn thương mại thoáng rộng, thích hợp cho việc kinh doanh các mặt hàng dịch vụ nhà hàng, cafe, kèm theo các tiện ích đa dạng, kết nối giao thông nhanh chóng đến các trục đường lớn trong và ngoài dự án.

Vinhomes Golden Avenue nằm tại trung tâm thành phố Móng Cái, bám sát theo trục đường cầu Bắc Luân 2 đến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đây cũng là điểm kết nối với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc qua cửa khẩu Bắc Luân 2. Với tổng diện tích 116 ha, Vinhomes Golden Avenue được khai thác mật độ xây dựng là 28%, phần còn lại là công viên, vườn sinh thái, khu thể thao, trường học, bệnh viện và các tiện ích hạ tầng khác.



Dự án được quy hoạch gồm những dãy nhà phố, shophouse đồng bộ, với kiến trúc được lấy cảm hứng từ những thành phố nổi tiếng trên thế giới, tạo nên môi trường sống văn minh, hiện đại, đẳng cấp chưa từng có tại TP. Móng Cái.

Little Shanghai nằm tại phân khu Newyork được lấy cảm hứng từ những khu China Town nằm tại trung tâm các đô thị lớn trên thế giới.

Điểm nhấn hứa hẹn tạo nên biểu tượng tại Vinhomes Golden Avenue chính là phố đi bộ Little Shanghai nằm giữa trung tâm phân khu New York, được lấy cảm hứng từ những khu phố China Town nằm tại trung tâm đắc địa bậc nhất của các thành phố lớn tại châu Âu và Mỹ. Phố đi bộ Litte Shanghai với cổng chào đặc trưng ở lối vào cùng kiến trúc, hệ thống artwork điểm nhấn và những con phố đèn lồng rực rỡ hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến vui chơi, giải trí sầm uất, buôn bán tấp nập mới thu hút đông đảo du khách trong nước, đặc biệt là những du khách đến du lịch, giao thương tại Móng Cái.



Kiến tạo môi trường sống văn minh, hiện đại, trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp 5 sao chưa từng có tại TP. Móng Cái, Vinhomes Golden Avenue được khai thác mật độ xây dựng chỉ 28%.

Bên cạnh đó, mô hình đô thị "All - in – one" đã tạo dấu ấn tại hàng chục dự án Vinhomes cũng được triển khai tại Vinhomes Golden Avenue, đem lại đặc quyền vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe cho cư dân ngay tại gia. Dự án cũng được chủ đầu tư trang bị hệ thống quản lý và vận hành hiện đại với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp.



Với tốc độ xây dựng ngày đêm, dự án Vinhomes Golden Avenue dự kiến bàn giao vào đầu năm 2024 hứa hẹn sẽ trở thành không gian sống đẳng cấp, đáng sống và là đô thị giao thương biên mậu sầm uất, điểm đến lưu trú hấp dẫn bậc nhất tại TP. Móng Cái.