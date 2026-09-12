Công trường mở rộng đường phía Nam Hà Nội tăng tốc sau khi 'gỡ' mặt bằng
Theo Viên Minh/VTC News |
12-09-2026 - 19:37 PM |
Bất động sản
Sau hơn 10 năm chờ đợi, dự án mở rộng đường Lĩnh Nam đang tăng tốc thi công sau khi phần lớn mặt bằng được bàn giao, hướng tới hoàn thành trong năm 2026.
- 12-09-2026
- 12-09-2026
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- 11-09-2026
Theo Viên Minh/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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