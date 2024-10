Công ty BĐS đầu tiên công bố báo cáo tài chính Q3/2024: Lãi sau thuế gấp 2,3 lần cùng kỳ, cổ phiếu đã tăng 110% so với đầu năm

Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, mã: SGR) vừa công bố BCTC quý 3/2024 với doanh thu thuần hợp nhất gần 58 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ. Saigonres cho biết doanh thu thuần tăng do tăng doanh thu dự án.

Doanh thu tăng trong khi giá vốn lại giảm, SGR báo lãi gộp hơn 45 tỷ đồng, gấp 10 lần so với cùng kỳ. Biên lãi gộp tăng từ 25% lên hơn 78%.

Trừ đi các chi phí, SGR lãi sau thuế 42,5 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SGR ghi nhận doanh thu thuần gần 118 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ, tuy nhiên do 6 tháng đầu năm lỗ hơn 23 tỷ nên lãi sau thuế trong 9 tháng của SGR đạt hơn 19 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ.

Năm 2024, SGR đặt mục tiêu tổng doanh thu 628 tỷ đồng và lãi trước thuế 190 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Saigonres mới thực hiện được 13% kế hoạch lãi trước thuế.

Tính đến ngày 30/09/2024, tổng tài sản SGR đạt hơn 2.130 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm, trong đó, phần lớn là tài sản ngắn hạn hơn 1.604 tỷ đồng, chiếm 75% tổng tài sản.

Nợ phải trả của doanh nghiệp gần 1.197 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu gần 934 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 9/10, cổ phiếu SGR dừng lại tại mức giá 41.100 đồng/cp, tăng 110% so với hồi đầu năm.