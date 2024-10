Công ty "cháu" Hóa chất Đức Giang chốt ngày trả cổ tức 7.000 đồng/cp, nhóm cổ đông liên quan ông Đào Hữu Huyền dự thu hơn trăm tỷ

Ngày 20/11 tới đây, CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (mã: PAT) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền, tỷ lệ 70% (1 cổ phần được nhận 7.000 đồng). Ngày thanh toán dự kiến vào 20/12/2024, tức 1 tháng sau ngày chốt danh sách.

Với 25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Apatit Việt Nam sẽ phải chi 175 tỷ đồng trong lần tạm ứng cổ tức này.

Về cơ cấu, Hóa Chất Đức Giang đang nắm quyền chi phối PAT thông qua công ty con sở hữu 100% vốn là CTCP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (DGL). Tại ngày 30/09/2024, DGL đang sở hữu 51% vốn PAT; ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT PAT nắm 7,69% vốn và ông Đào Hữu Duy Anh , con trai ông Huyền nắm 9,04%.

Như vậy, với việc nắm quyền chi phối tới gần 68% vốn PAT, Chủ tịch Đào Hữu Huyền và các pháp nhân có liên quan có thể nhận về tối thiểu 118 tỷ đồng cổ tức đợt này.

Trên sàn chứng khoán, PAT được biết đến là doanh nghiệp “dốc hầu bao” trả cổ tức “khủng” đều đặn hàng năm từ khi giao dịch trên UPCoM vào 2022. Trước đó, năm 2022 doanh nghiệp phốt pho này đã thực hiện trả cổ tức với tổng tỷ lệ lên tới 306,55%, sau đó giảm xuống 100% trong năm 2023. Sang năm 2024, ĐHĐCĐ thông qua mức cổ tức 7.000 đồng/cp, đúng bằng đợt tạm ứng lần này.

Về tình hình kinh doanh trong quý 3/2024 , PAT ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 627 tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, chi phí giá vốn tăng mạnh 45% khiến lợi nhuận gộp co hẹp lại còn 113 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp cũng sụt giảm từ mức 23% xuống còn 18%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt gần 11 tỷ đồng, giảm 25%. Chi phí tài chính lại tăng mạnh 53% lên hơn 7 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí khác, PAT báo lợi nhuận trước thuế đạt 71 tỷ đồng và sau thuế ghi nhận 67 tỷ đồng, cùng “đi lùi” 19% so với thực hiện quý 3/2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty “cháu” của Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.293 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 184 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và 21% so với cùng kỳ.

Năm 2024, doanh nghiệp này lên kế hoạch doanh thu đạt 1.674 tỷ và lãi sau thuế 230 tỷ đồng. Sau 9 tháng đầu năm, PAT đã hoàn thành được 77% mục tiêu về doanh thu và 80% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Tại thời điểm 30/9/2024, tổng tài sản của PAT ghi nhận 988 tỷ đồng, giảm 18% so với hồi đầu năm. Trong đó, lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi có giá trị lên tới 530 tỷ đồng, chiếm 54% tổng tài sản. Vốn chủ sở hữu đạt gần 663 tỷ đồng; lãi sau thuế chưa phân phối đạt gần 184 tỷ đồng.