Công ty chứng khoán chỉ ra 6 cổ phiếu định giá hấp dẫn, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp tốt nửa cuối năm

VN-Index kết thúc tháng 7 tại 1.251 điểm, giảm nhẹ 0,3% với thanh khoản bình quân 3 sàn giảm gần 12% so với tháng trước. Trong báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán Agriseco nhìn nhận rằng bức tranh lợi nhuận quý 2 đã dần hoàn thiện và cho thấy tín hiệu tích cực với mức tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 12,8% so với quý trước đó.

Sau nhịp điều chỉnh vừa qua, yếu tố tích cực hỗ trợ thị trường giai đoạn tới có thể kể đến như FED nhiều khả năng sẽ giảm lãi suất trong kỳ họp tháng 9 qua đó giảm áp lực lên tỷ giá và áp lực rút ròng của khối ngoại. Thêm vào đó, nền kinh tế vĩ mô tiếp tục phục hồi và hoạt động xuất khẩu khả quan cũng như các chính sách như giảm thuế VAT, tăng lương cơ sở cho khu vực công có thể giúp kích cầu tiêu dùng kỳ vọng hỗ trợ tích cực thị trường thời gian tới.

Với lợi nhuận tăng trưởng trong quý 2 và triển vọng tích cực trong các quý sắp tới, P/E cho năm 2024 của VN-Index ước tính ở mức 11,7 lần, tương đối hấp dẫn khi thấp hơn so với mức 13,7 lần trung bình 5 năm vừa qua.

Dựa vào những phân tích trên, Agriseco Research chỉ ra những cổ phiếu tiềm năng trong tháng 8, ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp kỳ vọng kết quả kinh doanh nửa cuối năm 2024 tăng trưởng tốt, định giá hợp lý, hoặc thuộc những ngành hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ nền kinh tế.

Tại ngành thép, Agriseco kỳ vọng sản lượng tiêu thụ của Hòa Phát (HPG) tiếp tục cải thiện với đóng góp chính từ thép xây dựng trong nước.

Theo hiệp hội Thép Việt Nam, tăng trưởng ngành xây dựng 6 tháng đầu năm đạt 7,34% so với cùng kỳ năm trước, thị trường BĐS quý 2/2024 tiếp tục ghi nhận tín hiệu hồi phục về nguồn cung, tăng gấp 3 lần và lượng giao dịch tăng gấp 2,4 lần so với quý trước.

Ngoài ra, các bộ luật sửa đổi gồm Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1/8/2024 kỳ vọng sẽ giúp nguồn cung BĐS gia tăng, qua đó tăng nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng trong nước.

Thêm vào đó, biên lợi nhuận gộp dự báo cải thiện trong các quý tới nhờ giá nguyên vật liệu đầu vào giảm. Tính từ đầu năm đến nay, giá than cốc và quặng sắt đang trong xu hướng giảm do nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc vẫn yếu. Trong khi đó, giá thép nội địa chỉ giảm nhẹ và được dự báo sẽ tăng lại trong nửa cuối 2024 nhờ nhu cầu từ thị trường bất động sản giúp cải thiện biên lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Tại nhóm bán lẻ, Thế giới di động (MWG) tiếp tục nằm trong danh sách khuyến nghị tháng 8 của Agriseco. Điểm sáng tăng trưởng gọi tên chuỗi Bách Hóa Xanh khi đạt doanh số kỷ lục trong quý 2/2024. Tính chung 6 tháng đầu 2024, doanh thu của chuỗi đạt 19.400 tỷ đồng (+42% so với cùng kỳ). Mặc dù không liên tục mở thêm cửa hàng mới nhưng BHX vẫn tăng trưởng về doanh thu cho thấy hiệu quả hoạt động đã cải thiện tích cực từ sau tái cấu trúc.

Riêng tháng 6, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng của BHX đạt 2,1 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, tiếp tục cải thiện so với mức 2,0 tỷ đồng/cửa hàng/tháng của tháng trước đó và là mức cao kỷ lục từ trước tới nay. Qua đó chuỗi BHX cũng đã có lãi trong quý 2/2024.

Đối với chuỗi Thế giới di động (bao gồm Topzone) và Điện Máy Xanh, doanh thu 2 chuỗi này đạt gần 44.867 tỷ đồng và lợi nhuận gộp đạt 8.825 tỷ trong nửa đầu năm, lần lượt tăng 7,2% và 30% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp mảng ICT cải thiện mạnh mẽ nhờ chiến dịch tái cơ cấu hoạt động tại các cửa hàng. Mặc dù số lượng cửa hàng giảm đi từ đầu năm 2024 khi đóng 22 cửa hàng TGDĐ và 97 cửa hàng ĐMX, nhưng hiệu quả kinh doanh lại tăng vọt với mức doanh thu, lợi nhuận đều tăng trưởng và biên lợi nhuận cải thiện.

Mặt khác, nhóm phân tích nhận định rằng giá cho thuê giàn khoan dự báo tiếp tục tăng cao hỗ trợ biên lợi nhuận của Tổng CTCP Khoan & Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) trong nửa cuối năm. Cụ thể, thị trường thuê giàn khoan tự nâng trở nên khan hiếm khi tập đoàn năng lượng Saudi Aramco quyết định giảm số lượng giàn khoan tự nâng, dẫn đến sụt giảm nguồn cung trên thế giới. Ngoài ra, xu hướng chuyển dịch giàn khoan sang khu vực Trung Đông trong giai đoạn 2022-2023 cũng khiến nguồn cung tại khu vực châu Á suy giảm. Đồng thời, căng thẳng địa chính trị có xu hướng leo thang làm gián đoạn hoạt động thăm dò và khai thác tại các khu vực sản xuất chính, khiến giá dầu tiếp tục neo cao trong năm 2024.

Một động lực khác đến từ hoạt động thăm dò và khai thác được dự báo sẽ sôi động hơn khi nền kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi. Với lợi thế là công ty đầu ngành trong lĩnh vực khoan và dịch vụ khoan dầu khí thuộc tập đoàn dầu khí Việt Nam, Agriseco đánh giá PVD có tiềm năng trúng thầu cao tại các dự án thăm dò và khai thác lớn của thị trường nội địa như Lạc Đà Vàng, Sư Tử Trắng, đặc biệt là Lô B khi quyết định cuối cùng cho toàn bộ dự án kỳ vọng sẽ có vào cuối quý 3/2024.

Mới đây, PVD cũng đã mua mới cụm thiết bị sửa giếng khoan, qua đó sẽ giúp công ty tự chủ về mặt thiết bị và công nghệ cũng như gia tăng thị phần trong khu vực.

Một doanh nghiệp khác được Agriseco Research đánh giá cao nhờ triển vọng thị trường xuất khẩu tích cực là CTCP Phú Tài (PTB). Với kỳ vọng FED có thể sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2024 và nhu cầu tại thị trường Mỹ phục hồi, số đơn đặt hàng gỗ và các sản phẩm gỗ có thể sẽ tiếp tục gia tăng khi tồn kho đang ở mức thấp tại thị trường này.

Hơn nữa, Phú Tài đã thực hiện nâng công suất mảng đá tại nhà máy Thạch anh Đồng Nai. Agriseco cho rằng đây có thể coi là nước đi đón đầu nhu cầu hồi phục của PTB cũng như đẩy mạnh xuất khẩu sang Mỹ sau khi các đối thủ cạnh tranh tại Trung Quốc bị đánh thuế phòng vệ thương mại. Bên cạnh đó, PTB cũng đang có kế hoạch cung cấp đá cho dự án sân bay Long Thành. Kỳ vọng nếu trúng thầu sẽ mang lại đà tăng trưởng tốt cho doanh nghiệp trong thời gian tới.

Với nhóm Bất động sản KCN, Tổng Công ty IDICO (IDC) được gọi tên nhờ kỳ vọng hoạt động cho thuê KCN duy trì tích cực nửa cuối năm. Theo đó, Agriseco Research dự báo doanh thu mảng này sẽ tăng tích cực diện tích cho thuê đã ký ghi nhớ nhưng chưa ghi nhận còn lớn ở các dự án KCN lớn, giá thuê được dự báo sẽ tăng 7-10% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, động lực tăng trưởng còn tới từ mảng bất động sản và điện. Dự kiến các quý tới, mảng BĐS sẽ tiếp tục ghi nhận bàn giao phần diện tích còn lại 0,73ha dự án KDC Tân An cho Aeon Mall và bàn giao dự án Osaka Garden - KĐT Bắc Châu Giang. Mảng điện tăng 9% và dự báo duy trì ổn định nhờ sản lượng thủy điện và truyền tải điện tại các trạm biến áp hồi phục.

Tại nhóm tài chính, CTCK này điểm tên Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Những yếu tố thúc đẩy phải kể tới KQKD nửa đầu năm 2024 duy trì đà tăng tích cực trong đó tăng trưởng tín dụng và huy động cao cũng như chất lượng tài sản được cải thiện. Tăng trưởng tiền gửi trong 6 tháng đạt 6,0%, cao hơn mức tăng trưởng toàn hệ thống là khoảng 2%. Ngoài ra, tỷ lệ CASA quý 2/2024 của ACB đã cải thiện, đạt 21,6%.