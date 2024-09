Công ty chứng khoán có chủ tịch 9x là thế hệ F2 của TC Group được chấp thuận niêm yết trên HoSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố quyết định chấp thuận niêm yết 204,8 triệu cổ phiếu DSC của CTCP Chứng khoán DSC. Hiện tại, cổ phiếu DSC đang giao dịch trên UPCoM với thị giá 23.000 đồng/cp (đóng cửa phiên 25/9), tương ứng vốn hóa thị trường hơn 4.700 tỷ đồng.

Chứng khoán DSC tiền thân là CTCP Chứng khoán Đà Nẵng được thành lập năm 2006, với vốn điều lệ 22 tỷ đồng, tại Đà Nẵng. Chứng khoán DSC đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM từ cuối năm 2017. Đến năm 2021, công ty đổi tên thành CTCP Chứng khoán DSC và chuyển trụ sở chính về Hà Nội, đồng thời tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng.

Năm 2023, Chứng khoán DSC tăng vốn điều lệ lên hơn 2.048 tỷ đồng, thông qua chào bán gần 100 triệu cổ phiếu ra công chúng và phát hành gần 5 triệu cổ phiếu ESOP. Theo báo cáo thường niên 2023, công ty có 2 cổ đông lớn gồm 1 cổ đông tổ chức là CTCP Đầu tư NTP nắm gần 34,2% và 1 cổ đông cá nhân là ông Nguyễn Đức Anh - Chủ tịch HĐQT nắm hơn 35,6%.

Ông Đức Anh (SN 1995) được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Chứng khoán DSC từ tháng 1/2021. Công ty giới thiệu ông Đức Anh là thạc sĩ ngành Kinh tế tại UMASS Boston University. Tạm tính theo thị giá cổ phiếu DSC hiện tại, khối tài sản trên sàn chứng khoán của vị doanh nhân 9x này lên đến gần 1.700 tỷ đồng.

Ông Đức Anh được biết đến thế hệ F2 của Tập đoàn Thành Công (TC Group) - một tập đoàn đa ngành có vị thế đặc biệt trong ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam. Ông Đức Anh là con trai của ông Nguyễn Quốc Hoàn. Theo báo cáo quản trị của CTCP Đầu tư PV - Inconess (mã RGC), ông Nguyễn Quốc Hoàn là anh trai của ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch TC Group.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, Chứng khoán DSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 98,5 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ và thực hiện được 49% kế hoạch năm (200 tỷ đồng). Lãi ròng đạt gần 79 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ 2023 chủ yếu nhờ tình hình kinh doanh khởi sắc trong quý đầu năm.

Tính đến cuối quý 2/2024, tổng tài sản của Chứng khoán DSC ghi nhận hơn 4.305 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với đầu năm. Trong đó, tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) có giá gốc 2.359 tỷ đồng, tăng hơn 53% về so với đầu năm, và biến động không đáng kể so với giá thị trường. Công ty “ôm” phần lớn chứng chỉ tiền gửi có giá 2.060 tỷ đồng, còn lại 299 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết. Dư nợ cho vay đạt gần 1.700 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm, trong đó margin chiếm 93%.