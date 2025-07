Công ty chứng khoán đầu tiên công bố BCTC quý 2/2025: Dư nợ margin tăng vọt lên cao kỷ lục

CTCP Chứng khoán MB (mã MBS) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2/2025, qua đó trở thành cái tên đầu tiên trong nhóm hé lộ số liệu tài chính, kinh doanh quý 2 cũng như nửa đầu năm 2025.

Tính riêng trong quý 2/2025, MBS ghi nhận doanh thu hoạt động giảm 10% so với cùng kỳ xuống 792 tỷ đồng.

Cụ thể, tại mảng tự doanh, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) giảm phân nửa so với cùng kỳ xuống 173 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu môi giới tăng 7% so với quý 2/2024 lên 192 tỷ đồng. Lãi từ cho vay và phải thu cũng tăng khoảng 18% lên 309 tỷ.

Cùng đà giảm của doanh thu, chi phí hoạt động của MBS trong quý 2 cũng giảm mạnh 36% so với cùng kỳ năm trước xuống 282 tỷ đồng. Chủ yếu tới từ lỗ từ tài sản FVPTL giảm 63% xuống 107 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 273 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ 2024. Lãi ròng thu về đạt 221 tỷ đồng, tăng 2% so với quý 2/2024 song giảm 18% so với số lãi ghi nhận trong quý đầu năm nay. Trong quý 2 vừa qua, MBS lại ghi nhận thị phần môi giới ở mức 5,39% trên sàn HOSE, vẫn đứng tại vị trí Top 7, song cải thiện so với mức 5,19% của quý 1.

Luỹ kế nửa đầu năm 2025, doanh thu hoạt động của MBS đạt 1.461 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, chi phí tiết giảm tốt giúp LNTT tăng 22% lên 611 tỷ.

Năm 2025, công ty lên mục tiêu tổng doanh thu đạt 3.370 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 40% so với thực hiện năm ngoái. Như vậy sau 6 tháng, MBS đã hoàn thành 47% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Thời điểm cuối quý 2/2025, khoản mục FVTPL của MBS có giá trị thị trường gần 3.109 tỷ đồng, tăng hơn 540 tỷ so với thời điểm cuối quý 1. Đây chủ yếu là giấy tờ có giá khác (1.560 tỷ), trái phiếu (1.011 tỷ), cổ phiếu (480 tỷ) và chứng chỉ quỹ (56 tỷ).

Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) có giá trị 5.697 tỷ, tăng gần 800 tỷ trong quý 2 vừa qua. Dư nợ cho vay margin và UTTB của MBS tại thời điểm 30/6/2025 đạt 12.796 tỷ, tăng mạnh 1.534 tỷ so với đầu quý. Riêng dư nợ margin đạt 12.634 tỷ, tăng hơn 1.300 tỷ so với đầu quý và cũng là mức dư nợ margin cao nhất trong lịch sử của MBS.