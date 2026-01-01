Loạt công ty chứng khoán đổi tên trong năm 2025

VietinBank Securities đổi thành VBSE

ĐHĐCĐ bất thường hồi tháng 11/2025 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam đã thông qua việc đổi tên. Cụ thể, doanh nghiệp đổi từ CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam, viết tắt VietinBank Securities thành CTCP Chứng khoán VietinBank, viết tắt VBSE.

HĐQT CTS cho biết, tên gọi CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam được sử dụng từ thời điểm công ty hoàn thành cổ phần hóa vào năm 2009 nhưng đến nay đã bộc lộ nhiều bất cập.

Theo đề xuất của HĐQT, tên gọi mới với ưu điểm ngắn gọn, dễ ghi nhớ, dễ sử dụng hơn; mang tính định danh thương hiệu rõ nét, gắn liền với tên VietinBank; thuận lợi triển khai đồng bộ hệ thống nhận diện thương hiệu, nâng cao hiệu quả truyền thông; phù hợp với xu hướng.

Tên viết tắt VBSE cũng đồng nhất với tên thương hiệu đã được HĐQT phê duyệt. Trước đó, Công ty đã thay đổi tên miền website từ cts.vn thành vbse.vn với giao diện mới từ ngày 25/8/2025.

Chứng khoán Trí Việt đổi tên thành Chứng khoán T-Cap

ĐHĐCĐ thường niên 2025 của CTCP Chứng khoán Trí Việt (mã: TVB) tổ chức vào ngày 07/06 đã thông qua việc đổi tên thành CTCP Chứng khoán T-Cap.

Đại diện Công ty cho biết việc đổi tên thành T-Cap là theo xu hướng quốc tế hóa, hướng đến tìm kiếm cổ đông chiến lược, đối tác nước ngoài và trong tương lai sẽ chuyển hướng kinh doanh quốc tế nên tên Trí Việt không còn phù hợp. Đồng thời, T-Cap cũng ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ đối với các khách hàng.

Đến ngày 10/9/2025, UBCKNN cấp Giấy phép điều chỉnh chấp thuận cho công ty đổi tên.

Chứng khoán Thủ Đô đổi tên thành Chứng khoán Capital

Ngày 07/11/2025, ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đã thông qua việc Công ty CP Chứng khoán Thủ Đô (CASC) đổi tên thành Công ty CP Chứng khoán Capital, đồng thời thay 'máu' dàn lãnh đạo.

Đến ngày 21/11/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 125 chính thức cho phép Chứng khoán Thủ Đô đổi tên.

Doanh nghiệp muốn đổi tên sau những biến động thượng tầng. Theo đó, Công ty CP Đầu tư Khang Chi đã trở thành cổ đông lớn của CASC sau khi nâng sở hữu lên gần 14,9 triệu cổ phiếu, chiếm 49,608% vốn điều lệ.

Công ty CP Đầu tư Khang Chi thành lập ngày 24/05/2023, đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Ban đầu, doanh nghiệp có vốn điều lệ 80 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập, gồm bà Vũ Mai Chi nắm 75%, ông Vũ Đức Dũng nắm 20% và bà Vũ Thị Thanh Lam nắm 5%. Trong đó, ông Vũ Đức Dũng giữ vai trò Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Đến tháng 8/2025, vai trò đại diện pháp luật được chuyển giao cho bà Vũ Mai Chi (SN 2004).

VISecurities đổi thành OCBS

ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào tháng 3/2025 của Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISecurities) đã thông qua việc đổi tên thành CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISecurities). Cùng với việc đổi tên, công ty đổi trụ sở chính từ tầng 3, số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng (cũ) TP. Hà Nội về tầng 26, tòa nhà The HallMark, số 15 đường Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức (cũ) TP.HCM.

Chứng khoán Kiến Thiết đổi tên thành Chứng khoán Kirin

Công ty CP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (mã: CSI, sàn UPCoM) ngày 26/11/2025 đã thông qua nghị quyết triển khai kế hoạch đổi tên công ty.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ đổi tên thành Công ty CP Chứng khoán Kirin (Kirin Securities). HĐQT ủy quyền cho ông Hoàng Xuân Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết.

Kế hoạch đổi tên đã được cổ đông thông qua bằng phương thức lấy ý kiến qua văn bản kết thúc ngày 24/11/2025. Chứng khoán Kiến Thiết muốn đổi tên sau sự xuất hiện của cổ đông lớn là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kirin Capital.

Trong hai phiên giao dịch 18/09 và 29/09, Kirin Capital đã mua vào tổng cộng 2,32 triệu cổ phiếu CSI, nâng sở hữu từ hơn 1,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10,26%) lên hơn 4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 24,07%).

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 17/09 - 15/10, ông Hoàng Xuân Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CSI, cũng mua thỏa thuận 1,66 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 822.500 cổ phiếu (tỷ lệ 4,9%) lên gần 2,48 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 14,8%), qua đó trở thành cổ đông lớn.

Cũng trong giai đoạn kể trên, thành viên HĐQT Li You Mu bán thỏa thuận 3,98 triệu cổ phiếu, giảm sở hữu từ 4,32 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 25,7%) xuống chỉ còn 336.000 cổ phiếu (tỷ lệ 2%).

Lượng cổ phiếu mà ông Hùng và Kirin Capital mua vào đúng bằng lượng ông Li You Mu bán ra. Nhiều khả năng các cổ đông đã chuyển quyền sở hữu cho nhau.



