Chuyên gia dự báo chứng khoán Việt Nam đầu năm mới 2026 tiếp tục thăng hoa

Nhận định về thị trường chứng khoán đầu năm 2026, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho rằng: Năm 2026, chính sách tài khóa và tiền tệ được kỳ vọng tiếp tục nới lỏng hơn, từ đó cải thiện dòng tiền và tạo nguồn cầu tích cực cho các loại tài sản, trong đó có cổ phiếu.

Cùng với đó, động lực chính của thị trường được xác định xoay quanh hai trục lớn là tăng trưởng kinh tế và câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán cũng sẽ góp phần tạo nên bức tranh sáng cho thị trường.

Ông Minh cũng cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang nằm trong chu kỳ hồi phục. Lợi nhuận toàn thị trường được dự báo tăng trưởng khoảng 17-20%, định giá P/E toàn thị trường khoảng 12,5 lần. Mặt bằng định giá này được đánh giá là tương đối hấp dẫn, mở ra cơ hội cho nhiều cổ phiếu có nền tảng kinh doanh tốt nhưng đã bị lãng quên trong giai đoạn trước.

“Đây cũng là thời điểm thúc đẩy nhà đầu tư nâng cao khả năng phân tích, chuyển trọng tâm từ diễn biến ngắn hạn của chỉ số sang chất lượng nền tảng doanh nghiệp. Bước sang năm 2026, việc nhận diện đúng những cổ phiếu vốn hóa lớn có giá trị nội tại thực sự sẽ trở thành yếu tố then chốt cho chiến lược đầu tư dài hạn”, ông Minh tư vấn.

Ông Minh cũng đưa ra nhận định, trong năm mới, một số nhóm ngành sẽ có triển vọng nổi bật như: Ngân hàng tiếp tục là trụ cột quan trọng của thị trường. Với tốc độ tăng trưởng tín dụng dự kiến khoảng 17-20%, ngành này vẫn còn dư địa tăng trưởng tương đối tốt.

Cùng với đó, chứng khoán là nhóm ngành hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển của thị trường. Các câu chuyện như triển khai hệ thống KRX, khả năng giao dịch T+0 hay nâng hạng thị trường đều giúp các công ty chứng khoán mở rộng sản phẩm, gia tăng thanh khoản và cải thiện nguồn thu.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc kinh doanh của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho rằng: Xét tổng thể, bức tranh kinh tế và thị trường đầu tư Việt Nam năm những ngày đầu năm 2026 là sự đan xen giữa cơ hội và phân hóa.

“Đây vẫn là một năm thuận lợi cho hoạt động đầu tư và thành công sẽ thuộc về những nhà đầu tư biết chọn lọc, tập trung vào doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và câu chuyện tăng trưởng bền vững, thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn. Sự thận trọng, phân tích sâu và tầm nhìn dài hạn sẽ trở thành yếu tố mang tính quyết định trong một giai đoạn mà kỷ luật và tính thực tế được đặt lên hàng đầu”, ông Quang nói.

Theo ông Quang, việc lựa chọn danh mục và ngành nghề đầu tư mang ý nghĩa quyết định. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng nên lựa chọn những nhóm ngành bao gồm: ngân hàng, chứng khoán, tiêu dùng, bán lẻ, đầu tư công, năng lượng và nhóm ngành xuất khẩu đang ở vùng định giá thấp có thể dẫn dắt danh mục đầu tư năm 2026.

Còn theo báo cáo của Chứng khoán MB (MBS), nhóm doanh nghiệp niêm yết có vốn Nhà nước được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm mới của thị trường trong năm 2026, khi Nghị quyết riêng về Kinh tế Nhà nước dự kiến được ban hành sẽ tạo cú hích quan trọng về thể chế.

Nghị quyết này được kỳ vọng sẽ mở ra cơ chế linh hoạt hơn cho các doanh nghiệp có vốn Nhà nước trong tái cấu trúc, mở rộng hợp tác đầu tư, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực quản trị.

Hiện khối doanh nghiệp này đang đóng góp khoảng 29% GDP, giữ vị thế đầu ngành về tổng tài sản, doanh thu và thị phần, thậm chí có lợi thế độc quyền trong nhiều lĩnh vực như hàng không, dầu khí…Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động nhìn chung vẫn chưa tương xứng với quy mô và tiềm lực, do chưa khai thác hiệu quả nguồn lực vốn. Nếu các nút thắt này được tháo gỡ, MBS cho rằng doanh nghiệp Nhà nước có thể bước vào giai đoạn tăng tốc trong thời gian tới.

Trong khi đó, MBS Research dự báo VN-Index có thể hướng tới vùng 1.860 điểm trong nửa đầu năm 2026, sau đó lùi về quanh 1.670 - 1.750 điểm vào cuối năm do lãi suất thiết lập mặt bằng mới và dòng tiền dịch chuyển sang hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở đó, MBS Research khuyến nghị xây dựng danh mục đầu tư theo hướng “thực chất”, ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, tăng trưởng lợi nhuận rõ rệt, định giá còn hấp dẫn, thay vì chạy theo những nhịp tăng mang tính đầu cơ ngắn hạn.