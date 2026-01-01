Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui đầu năm cho bác tài xe ôm công nghệ mua xe máy điện VinFast: Chú ý!

01-01-2026 - 10:34 AM | Thị trường chứng khoán

Tin vui đầu năm cho bác tài xe ôm công nghệ mua xe máy điện VinFast: Chú ý!

Chính sách này giúp việc mua xe máy điện VinFast dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhằm chung tay góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi 400.000 xe ôm, xe công nghệ tại TP.HCM sang xe điện, Tổ chức tài chính vi mô CEP (thuộc Liên đoàn Lao động TP.HCM) kết hợp cùng VinFast, GSM và Nghiệp đoàn xe ôm, xe công nghệ Bình Tân triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt cho tài xế mua xe máy điện VinFast. Tài xế sẽ được hỗ trợ cho vay tối đa 100% giá trị xe với lãi suất 0% trong vòng 12 tháng , qua đó dễ dàng chuyển đổi xanh.

Chương trình là hành động thiết thực của các bên nhằm đồng hành cùng thành phố triển khai đề án chuyển đổi 400.000 xe máy chạy xăng của các tài xế xe ôm, xe công nghệ sang xe máy điện.

Theo đó, các tài xế là thành viên Nghiệp đoàn xe ôm, xe công nghệ Bình Tân cũng như các nghiệp đoàn khác trên địa bàn thành phố sẽ được Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên cho người lao động nghèo tự tạo việc làm CEP (thuộc Liên đoàn Lao động TP.HCM) hỗ trợ cho vay tối đa lên tới 100% giá trị xe.

VinFast sẽ hỗ trợ chi trả toàn bộ lãi vay trong vòng 12 tháng, đồng thời GSM sẽ hỗ trợ về mặt công nghệ để các bác tài có thể dễ dàng gia nhập và vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform, được hưởng các chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho tài xế mới, qua đó tối ưu thu nhập và hiệu quả hoạt động .

Cụ thể, khách hàng mua xe máy điện VinFast trực tiếp qua GSM và tham gia vận doanh trên Xanh SM Platform sẽ được chia sẻ mức doanh số 90% (áp dụng đến hết ngày 31/07/2028). Ngoài ra, tài xế sẽ được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng của V-Green. Đặc biệt, mức chi phí bảo trì, bảo dưỡng cực rẻ của xe điện sẽ đảm bảo cho các tài xế sử dụng xe VinFast vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform nhận được mức thu nhập tối ưu so với thời gian, công sức bỏ ra.

Tin vui đầu năm cho bác tài xe ôm công nghệ mua xe máy điện VinFast: Chú ý!- Ảnh 1.

Tài xế sẽ được hỗ trợ cho vay tối đa 100% giá trị xe máy điện VinFast với lãi suất 0% trong vòng 12 tháng.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc GSM toàn cầu cho biết: “Là đơn vị cung cấp nền tảng cho hàng chục nghìn xe máy điện đang vận doanh hàng ngày, chúng tôi thấu hiểu những nỗi băn khoăn của các bác tài khi đứng trước lựa chọn chuyển đổi sang một loại hình phương tiện mới. Chúng tôi tin rằng với sự chung tay, đồng hành của các bên, chương trình hợp tác giữa CEP, VinFast, GSM và Nghiệp đoàn sẽ giúp xóa bỏ mọi rào cản về tài chính, mang đến sự an tâm và cơ hội gia tăng thu nhập hấp dẫn cho các bác tài, đồng thời cũng là cách để chúng tôi đóng góp cho những mục tiêu chung của thành phố.”

Chương trình sẽ được triển khai từ nay đến hết năm 2026. Với tổng ngân sách ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng, chương trình dự kiến sẽ giúp cho hàng chục nghìn tài xế tại TP.HCM có cơ hội chuyển đổi sang xe máy điện một cách dễ dàng với chi phí tối ưu.

Theo H.Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vietcap dự báo VN-Index lên 2.033 điểm năm 2026, gọi tên loạt cổ phiếu có triển vọng tích cực

Vietcap dự báo VN-Index lên 2.033 điểm năm 2026, gọi tên loạt cổ phiếu có triển vọng tích cực Nổi bật

CTCK gọi tên một loạt doanh nghiệp đáng để xuống tiền trong năm 2026

CTCK gọi tên một loạt doanh nghiệp đáng để xuống tiền trong năm 2026 Nổi bật

TPHCM: Khánh thành công trình tiêu biểu của sự phối hợp "ba nhà"

TPHCM: Khánh thành công trình tiêu biểu của sự phối hợp "ba nhà"

09:26 , 01/01/2026
Trách nhiệm của dàn cựu lãnh đạo VICEM tại dự án nghìn tỷ trên đất vàng bị bỏ hoang

Trách nhiệm của dàn cựu lãnh đạo VICEM tại dự án nghìn tỷ trên đất vàng bị bỏ hoang

06:12 , 01/01/2026
Xử phạt loạt doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Xử phạt loạt doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

00:07 , 01/01/2026
Một năm vươn mình của chứng khoán Việt Nam: Chạm mốc 1.800, xuất hiện doanh nghiệp triệu tỷ vốn hóa, bước vào sân chơi mới nổi

Một năm vươn mình của chứng khoán Việt Nam: Chạm mốc 1.800, xuất hiện doanh nghiệp triệu tỷ vốn hóa, bước vào sân chơi mới nổi

00:01 , 01/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên