Xử phạt loạt doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Sinnika Việt Nam

Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 544/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Sinnika Việt Nam (nay là CTCP Sinnika Việt Nam).

Cụ thể, Sinnika Việt Nam bị phạt 200 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, Sinnika Việt Nam là tổ chức có liên quan của ông Đặng Vũ Hùng- Chủ tịch HĐQT của CTC{ Dệt - May Nha Trang (MCK: NTT) đã mua 581.100 cổ phiếu NTT ngày 7/3/2022 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Theo tìm hiểu, Sinnika Việt Nam tiền thân là CTCP Thời trang Quốc tế Phong Phú được thành lập từ tháng 2/2012, ngành nghề kinh doanh chính là may mặc trang phục (cụ thể là sản xuất sản phẩm may mặc). Trụ sở chính đặt tại số 48 Tăng Nhơn Phú, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.

Tại công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 27/2/2023, vốn điều lệ của Sinnika Việt Nam đang ở mức 50 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập. Trong đó, CTCP Quốc tế Phong Phú góp 45 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ sở hữu 90%).

Cập nhật mới nhất ngày 25/8/2025, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này là ông Đặng Vũ Hùng (SN 1971).

Hướng Dương Holdings

Thanh tra UBCKNN cũng đã ban hành Quyết định số 550/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Hướng Dương Holdings.

Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Hướng Dương Holdings không công bố thông tin định kỳ cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu gồm Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo tài chính bán niên 2021; Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022; Báo cáo tài chính bán niên 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2022.

Đồng thời, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021.

Hoa Kim Anh

Thanh tra UBCKNN còn ban hành Quyết định số 551/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Hoa Kim Anh.

Hoa Kim Anh bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty không công bố thông tin định kỳ cho HNX các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; Báo cáo tài chính bán niên 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021.

Đồng, doanh nghiệp còn không công bố các tài liệu khác gồm Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022; Báo cáo tài chính bán niên 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2022.



