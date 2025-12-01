Bán "bút bi quốc dân", một doanh nghiệp Việt thu gần 12 tỷ đồng mỗi ngày

Trong 11 tháng đầu năm, CTCP Tập đoàn Thiên Long (mã TLG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.808 tỷ đồng, tương đương bình quân gần 12 tỷ đồng mỗi ngày, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu thị trường nội địa đạt 2.766 tỷ đồng, tăng 8,7%, còn doanh thu thị trường quốc tế đạt 1.042 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ.

Kết quả này cho thấy đà phục hồi khá rõ nét trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt trong tháng 11, với động lực tăng trưởng nổi bật đến từ mảng quốc tế, đồng thời phản ánh hiệu quả trong công tác điều hành và khả năng thích ứng của Công ty trong bối cảnh môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều biến động.

Tại thị trường nội địa, dù kênh bán lẻ truyền thống tiếp tục chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như thay đổi quy định thuế, chiến dịch chống hàng giả, hàng nhái cũng như ảnh hưởng kéo dài của bão lũ tại nhiều địa phương, nhu cầu tiêu thụ nhìn chung đã ổn định hơn trong những tháng gần đây.

Sự cải thiện này chủ yếu đến từ đóng góp tích cực của các kênh bán hàng hiện đại, đặc biệt là thương mại điện tử, nơi doanh thu duy trì tăng trưởng tốt và tệp khách hàng tiếp tục mở rộng. Diễn biến khả quan tại các kênh này đã góp phần giảm bớt áp lực lên kênh truyền thống và hỗ trợ duy trì đà tăng trưởng của thị trường nội địa trong giai đoạn cuối năm.

Ở thị trường quốc tế, doanh thu ghi nhận mức tăng trưởng tích cực và cải thiện rõ rệt trong tháng 11, với mức tăng hai chữ số so với cùng kỳ. Kết quả này đến từ sự phục hồi đơn hàng tại các thị trường xuất khẩu truyền thống, cùng với lợi thế về năng lực sản xuất linh hoạt, uy tín thương hiệu và khả năng chủ động điều phối đơn hàng của Thiên Long. Mặc dù một số thị trường Đông Nam Á vẫn chịu ảnh hưởng của thiên tai trong giai đoạn cuối quý III – đầu quý IV, mức độ tác động đã giảm dần, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động giao thương và ghi nhận doanh thu trong thời gian gần đây.

CTCP Tập đoàn Thiên Long có tiền thân là một cơ sở sản xuất bút bi do ông Cô Gia Thọ thành lập từ năm 1981. Đến năm 1996, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Thiên Long chính thức được thành lập, đánh dấu giai đoạn phát triển mới với định hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất sản xuất và đa dạng hóa mẫu mã. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong diễn biến liên quan, đầu tháng 12, Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) thông báo kế hoạch trở thành công ty mẹ của Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG) thông qua việc mua lại tổng cộng 65,01% cổ phần của doanh nghiệp. Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT) – cổ đông lớn nhất, hiện sở hữu 46,82% vốn điều lệ của TLG – cho biết đang trong quá trình đàm phán với Kokuyo để chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần nắm giữ, tương đương gần 41,1 triệu cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Kokuyo dự kiến thực hiện chào mua công khai thêm gần 16 triệu cổ phiếu TLG, tương đương 18,19% vốn điều lệ. Nếu thương vụ thành công, Kokuyo sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 65,01% và đưa Tập đoàn Thiên Long trở thành công ty con. Các thông tin liên quan đến giao dịch hiện vẫn phụ thuộc vào những bước tiếp theo trong quá trình đàm phán giữa các bên.

Theo công bố từ Kokuyo, giá trị thương vụ ước tính khoảng 27,6 tỷ yen, tương đương khoảng 4.700 tỷ đồng. Với mức định giá này, cổ phiếu TLG được ước tính vào khoảng hơn 82.000 đồng mỗi cổ phiếu. Hai công ty liên kết của Thiên Long là Nhà sách Phương Nam và PEGA Holdings không nằm trong phạm vi của thương vụ.

Dù vậy, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TLG lại liên tục giảm sâu sau khi thông tin trên được công bố. Tính đến ngày 30/12, cổ phiếu này đang giao dịch quanh mức 49.600 đồng/cp, giảm xấp xỉ 19% chỉ sau chưa đầy một tháng.