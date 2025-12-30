Hai cổ phiếu ngân hàng bất ngờ được tự doanh CTCK tung 700 tỷ đồng "gom" hàng trong phiên 30/12

Thị trường chứng khoán tăng điểm phiên thứ 3 liên tiếp với thanh khoản cải thiện. Đầu phiên, chỉ số chính tăng điểm nhẹ và chịu áp rung lắc với thanh khoản thấp, sau đó phục hồi tốt trong phiên chiều. Đóng cửa phiên, VN-Index tăng 12,06 điểm (+0,69%) lên mức 1.766,90 điểm. Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐT nước ngoài trở lại mua ròng tích cực 981 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 699 tỷ trên HOSE.

Cụ thể, TCB và ACB được mua ròng với giá trị lần lượt là 356 tỷ và 343 tỷ đồng. Theo sau là VPB (42 tỷ), FPT (35 tỷ), STB (20 tỷ), SAB (9 tỷ), HDB (8 tỷ), VNM (7 tỷ), SHB (7 tỷ) và ﻿SAM (6 tỷ đồng) – đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại VIX với giá trị -56 tỷ đồng, tiếp theo là FUEVFVND (-34 tỷ)﻿, MSN (-31 tỷ), MWG (-13 tỷ) và VRE (-13 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như SSI (-9 tỷ), VCG (-8 tỷ), VCI (-7 tỷ), PVD (-7 tỷ) và NAF (-6 tỷ đồng).