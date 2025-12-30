NÓNG: Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên kế hoạch IPO, định giá 20 tỷ USD, ngang Grab

Theo Reuters, CTCP Vận tải Xanh và Thông minh (Xanh SM - GSM) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang xem xét kế hoạch niêm yết quốc tế với mức định giá ước khoảng 20 tỷ USD.

Thông báo này được đưa ra sau một báo cáo của Reuters dẫn lời hai nguồn tin thân cận cho biết GSM đang nhắm đến việc ra mắt tại Hồng Kông (Trung Quốc) vào năm 2027, có khả năng đánh dấu đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đầu tiên tại đây của một công ty Việt Nam.

Được thành lập vào năm 2023 bởi ông Phạm Nhật Vượng, người đứng đầu Vingroup và VinFast, GSM vận hành đội xe taxi điện lớn nhất Việt Nam dưới thương hiệu Xanh SM, sử dụng các phương tiện được cung cấp độc quyền bởi VinFast (VFS) niêm yết trên Nasdaq.

“Đã có những ý kiến tư vấn cho rằng mức định giá khoảng 20 tỷ USD”, Vingroup cho biết. “Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang tiếp tục tham khảo nhiều quan điểm khác nhau. Bất kỳ mức định giá cuối cùng nào cũng sẽ phụ thuộc đáng kể vào thời điểm và điều kiện thị trường tại thời điểm niêm yết”, công ty này nói thêm.

Nếu GSM đạt được mức định giá như vậy, công ty gọi xe hai năm tuổi này sẽ cạnh tranh với đối thủ gần nhất là Grab (GRAB) niêm yết trên sàn Nasdaq của Đông Nam Á, với vốn hóa thị trường khoảng 21 tỷ USD, theo dữ liệu của LSEG. Grab hoạt động trên nhiều lĩnh vực bao gồm vận tải, giao đồ ăn và dịch vụ tài chính kỹ thuật số.

Mặc dù Vingroup không đưa ra địa điểm hoặc mốc thời gian cụ thể cho việc niêm yết của GSM, nhưng họ đã xác nhận việc niêm yết sẽ không diễn ra trong năm 2026.

Kế hoạch IPO, hiện vẫn đang trong giai đoạn dự kiến, sẽ đánh dấu đợt niêm yết ở nước ngoài thứ hai của Vingroup sau đợt IPO trên sàn Nasdaq của nhà sản xuất xe điện VinFast (VFS) vào năm 2023.

Sự hợp tác giữa GSM và VinFast đã hỗ trợ doanh số bán hàng nội địa của VinFast, đồng thời cho phép GSM mở rộng quy mô mà không cần phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên thứ ba. Doanh số bán hàng của VinFast cho GSM chiếm 26% tổng doanh thu của công ty vào quý 3 năm 2025, giảm so với 72% năm 2023.

Việc niêm yết thành công tại Hồng Kông (Trung Quốc) sẽ giúp GSM tăng trưởng trong khu vực, củng cố vị thế của công ty tại thị trường cạnh tranh ở Đông Nam Á và giảm bớt áp lực tài chính cho Vingroup và ông Vương khi VinFast tiếp tục các nỗ lực mở rộng và phát triển tốn kém.