30-12-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Phiên 30/12: Khối ngoại “tung” nghìn tỷ mua ròng, tâm điểm giải ngân loạt cổ phiếu Bluechips

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục giao dịch đầy khởi sắc những phiên cuối năm. Đóng cửa phiên 30/12, VN-Index tăng 12 điểm lên mốc 1.766,9 điểm. Thanh khoản vẫn ở mức thấp với giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt khoảng 17.765 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐT nước ngoài trở lại mua ròng tích cực 981 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 1.000 tỷ đồng

Ở chiều mua, cổ phiếu MWG được khối ngoại gom ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 344 tỷ đồng, FPT cũng được rót ròng hơn 242 tỷ đồng. Theo sau là STB (+168 tỷ), VPB (+124 tỷ) và GEX (+63 tỷ), đều nằm trong nhóm được giải ngân đáng kể.

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất tại VIC với quy mô khoảng 129 tỷ đồng, VHM cũng bị bán ròng 119 tỷ đồng. Các mã VCB (-58 tỷ), VJC (-38 tỷ) và CII (-36 tỷ) cũng ghi nhận áp lực xả ròng tương đối lớn trong phiên.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 6 tỷ đồng

Ở chiều mua, SHS được khối ngoại gom ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 5 tỷ đồng, IDC cũng được rót ròng gần 3 tỷ đồng. Theo sau là PVS (+2 tỷ), TNG (+2 tỷ) và IVS (+1 tỷ), đều nằm trong top mua ròng phiên nay.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất tại MBS với giá trị khoảng 9 tỷ đồng. Nhiều mã cũng bị bán ròng vài tỷ đồng còn có: PVI (-3 tỷ), DTD (-3 tỷ), NTP (-2 tỷ) và PVB (-1 tỷ).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 13 tỷ đồng

Chiều mua, MPC được khối ngoại gom ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 1 tỷ đồng, F88 cũng được rót ròng nhẹ. Theo sau là các mã như CSI, AMS và ABI, tuy nhiên giá trị giao dịch không nhiều.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất tại ACV với quy mô khoảng 9 tỷ đồng. Các mã VEA (-4 tỷ), PAT (-1 tỷ), DRI (-0,2 tỷ) và ABW (-0,1 tỷ) cũng ghi nhận áp lực xả ròng trong phiên.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên UPCOM. Đơn vị: tỷ đồng

Ngọc Ly

Nhịp Sống Thị Trường

