Một công ty chứng khoán bất ngờ đón "tin vui" ngày cuối năm

Chứng khoán BIS vừa công bố quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 29/12/2025 chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Quyết định của UBCKNN ghi rõ Công ty cổ phần Chứng khoán BIS được cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư. Trong quá trình cung cấp dịch vụ, Công ty cổ phần Chứng khoán BIS phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực giao dịch trực tuyến.

Chứng khoán BIS tiền thân là Chứng khoán Vàng Việt Nam, thành lập năm 2007 với vốn điều lệ 40 tỷ đồng. Tới năm 2008, công ty đổi tên thành Chứng khoán Kenanga Việt Nam, và đến 2023 chính thức mang tên Công ty Cổ phần Chứng khoán BIS.

Công ty tăng vốn lên 500 tỷ đồng vào tháng 6/2024 và chuyển trụ sở chính vào TP. Hồ Chí Minh năm 2025. Hiện Công ty TNHH Gkey Homes nắm 49% vốn công ty, Chủ tịch Đặng Trần Bảo Tín nắm 31% vốn công ty.

Trong một thông báo phát đi hồi tháng 9/2025, BIS cho biết công ty đang gấp rút hoàn tất công tác tái cơ cấu và dự kiến hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất, do đó công ty đề nghị các khách hàng đã mở tài khoản tại Kenanga (tên cũ của BIS) trước đây sớm liên hệ để ký lại hợp đồng và cập nhật thông tin định danh theo CCCD/Thẻ căn cước.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu hoạt động của BIS đạt gần 11 tỷ, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Gần như toàn bộ doanh thu đến từ lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM). Chi phí hoạt động ghi nhận hơn 1,1 tỷ sau 9 tháng, cộng thêm gần 16 tỷ đồng chi phí QLCTCK. Khấu trừ các chi phí, BIS lỗ trước thuế gần 7 tỷ sau 9 tháng đầu năm 2025, trong khi cùng kỳ năm 2024 lãi hơn 5 tỷ.