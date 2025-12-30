Ái nữ của Chủ tịch một doanh nghiệp đầu ngành muốn chi hàng trăm tỷ đồng sở hữu cổ phiếu

Trong thông báo mới nhất, bà Lê Ngọc Tiên đã đăng ký mua vào 5,7 triệu cổ phiếu CTCP Vĩnh Hoàn (mã: VHC) nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân. Bà Tiên là con gái của "nữ hoàng cá tra" Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch HĐQT Vĩnh Hoàn. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận trong thời gian từ 5/1/2026 đến 3/2/2026.

Trước thương vụ lần này, bà Lê Ngọc Tiên không nắm giữ cổ phần nào tại Vĩnh Hoàn. Nếu hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của bà Tiên tại Vĩnh Hoàn sẽ nâng lên khoảng 2,54% vốn điều lệ. Trong khi đó, bà Khanh là cổ đông lớn nhất tại công ty xuất khẩu thủy sản, với 42,3% cổ phần.

Trên thị trường, cổ phiếu VHC đang giao dịch ở mức 54.200 đồng/cp (11h00p ngày 30/12). Tạm tính theo mức giá này, bà Lê Ngọc Tiên sẽ cần chi khoảng 310 tỷ đồng để thực hiện thương vụ.

Theo tìm hiểu, Vĩnh Hoàn được thành lập năm 1997, hiện là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực xuất khẩu cá tra của Việt Nam. Công ty đang vận hành 7 nhà máy chế biến với tổng công suất khoảng 1.000 tấn cá/ngày, sử dụng hơn 7.000 lao động. Sản phẩm của Vĩnh Hoàn được xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, EU, Canada và Australia.

Về tình hình kinh doanh lũy kế 9 tháng đầu năm, VHC ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.311 tỷ đồng, giảm khoảng 18 tỷ so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.206 tỷ, tăng 39% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1.141 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch kinh doanh với 2 kịch bản. Đối với kịch bản cơ bản, Vĩnh Hoàn lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất dự kiến đạt 10.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến 1.000 tỷ đồng. Đối với kịch bản cao, doanh thu thuần dự kiến 12.350 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến 1.300 tỷ đồng.

Như vậy, sau 9 tháng, Vĩnh Hoàn đã hoàn thành 114% về lợi nhuận theo kế hoạch cơ bản và 88% theo kế hoạch cao.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn tăng 10% so với thời điểm đầu năm, đạt hơn 13.500 tỷ đồng. Trong đó, giá trị hàng tồn kho đạt gần 2.728 tỷ đồng, giảm 6%. Doanh nghiệp đang trích lập hơn 107 tỷ đồng giảm giá hàng tồn kho tại thời điểm cuối quý 3.

Các khoản tiền và tương đương tiền của Vĩnh Hoàn tăng vọt, gấp gần 3 lần so với đầu năm lên 1.678 tỷ đồng. Cùng chiều, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 15%, đạt xấp xỉ 2.700 tỷ đồng. Giá trị tiền gửi ngân hàng ngắn hạn tại thời điểm 30/9 đạt 2.677 tỷ đồng, tăng 20% sau 9 tháng.