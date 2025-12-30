Công ty chứng khoán đầu tiên chốt quyền họp ĐHĐCĐ thường niên 2026

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyến tham dự cuộc họp Đại hội đông cô đông thường niên năm 2026.

Cụ thể, ngày 10/2/2026 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để thực hiện quyền. KIS dự kiến tổ chức họp tại Văn phòng Công ty, Lầu 3, Tòa nhà ROX, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh. Thời gian họp và nội dung chưa được công bố.

Đây là công ty chứng khoán đầu tiên thông báo chốt quyền họp ĐHĐCĐ thường niên, mốc thời gian tương đối sớm so với các công ty cùng ngành.

Vừa qua, KIS đã hoàn tất chào bán gần 79 triệu cổ phiếu, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền thu về từ đợt huy động vốn đạt khoảng 788 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của KIS Việt Nam tăng từ 3.762 tỷ đồng lên mức gần 4.550 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông sau phát hành, Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán Hàn Quốc (Korean Investments & Securities Co., Ltd) hiện là cổ đông lớn duy nhất nắm quyền chi phối với tỷ lệ sở hữu lên tới 99,83%.

CTCK này dự kiến dành 75,6% số tiền thu được, khoảng 596 tỷ để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán chứng khoán. Phần còn lại dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu, Chứng khoán KIS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.927 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận trước thuế 9 tháng tăng gần 5% lên 472 tỷ đồng, hoàn thành được 63% kế hoạch lợi nhuận cả năm (750 tỷ).