Một doanh nghiệp Việt lập kỷ lục chưa từng có: Doanh thu 1,1 triệu tỷ đồng, tương đương 9-10% GDP

Thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN), năm 2025 là năm thứ tư liên tiếp tập đoàn lập kỷ lục về tổng doanh thu, đồng thời duy trì vị thế là doanh nghiệp nhà nước có lợi nhuận hợp nhất thuộc nhóm cao nhất.

Ở quy mô toàn Tập đoàn, tổng doanh thu năm 2025 ước đạt 1,105 triệu tỷ đồng tương đương 9-10% GDP, tiếp nối đà tăng qua các năm 2021–2024 và thiết lập mặt bằng doanh thu mới. Ở quy mô hợp nhất, tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 ước đạt 651,2 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2024 và vượt kế hoạch năm.

Không chỉ tăng về quy mô, chất lượng doanh thu cũng được củng cố khi cơ cấu nguồn thu tiếp tục mở rộng theo các hướng tạo động lực tăng trưởng mới: doanh thu từ kinh doanh quốc tế ước đạt 144,7 nghìn tỷ đồng; giá trị xuất khẩu 2,1 tỷ USD; và doanh thu từ sản phẩm mới (khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo) ước 11,6 nghìn tỷ đồng.

Petrovietnam cũng đóng góp vào thu ngân sách và cán cân thanh toán quốc gia với tổng Nộp ngân sách nhà nước đạt gần 166 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7-8%.

Cũng trong năm 2025, nhiều dự án, công trình trọng điểm của Tập đoàn về đích sớm hoặc đưa vào vận hành, tạo thêm sản lượng và doanh thu: trong khâu thăm dò khai thác, các công trình/mỏ như Đại Hùng Pha 3, Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam, BK-24 được đưa vào khai thác sớm hơn kế hoạch, đóng góp sản lượng để bù đắp suy giảm tự nhiên.

Ở lĩnh vực điện, cụm dự án Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 được đưa vào vận hành thương mại, tạo thêm nền tảng phát triển điện khí LNG và mở ra dư địa tăng trưởng cho chuỗi giá trị khí - điện trong giai đoạn tới.

Petrovietnam cho biết những kết quả trên sẽ là nền tảng quan trong cho tập đoàn hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2026. Petrovietnam xác định tiếp tục đổi mới mô hình quản trị theo hướng chiến lược, đồng thời thúc đẩy các trụ cột tạo tăng trưởng bền vững.

Với đà kỷ lục doanh thu năm 2025, cùng dư địa từ đầu tư dự án, mở rộng thị trường và các nguồn thu mới, Petrovietnam có cơ sở cho năm 2026: giữ vững vai trò trụ cột năng lượng, đồng thời nâng chất tăng trưởng theo hướng hiệu quả – bền vững – hội nhập, tạo động lực cho các mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tiếp theo.

Nhiệm kỳ 2026 - 2030, Tập đoàn hướng tới mô hình quản trị hiện đại, hướng tới mục tiêu vào Fortune Global 500 (BXH 500 công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới).

Dự án phát triển mỏ Đại Hùng pha 3 được đưa vào khai thác sớm hơn kế hoạch

Cũng theo thông tin giới thiệu, Petrovietnam là doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò trụ cột trong lĩnh vực dầu khí – năng lượng. Tập đoàn có 13 đơn vị trực thuộc và 27 công ty/đơn vị thành viên và liên kết.

Sau 50 năm, Petrovietnam đã xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp năng lượng, với tổng sản lượng khai thác đạt 460 triệu tấn dầu thô và 180 tỷ m³ khí, tổng công suất điện đạt 8.229 MW, vận hành hàng loạt công trình trọng điểm quốc gia từ thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí đến công nghiệp điện và năng lượng tái tạo.

Petrovietnam hiện đáp ứng 60–70% nhu cầu xăng dầu nội địa, đáp ứng 70–80% nhu cầu phân đạm và khí dân dụng trong nước. Tập đoàn quản lý vận hành 11 nhà máy điện, 5 hệ thống đường ống dẫn khí, 3 nhà máy xử lý khí, 14 kho LPG.

Với tổng tài sản hợp nhất gần 43 tỷ USD, vốn chủ sở hữu hợp nhất gần 23 tỷ USD (2025), Petrovietnam liên tiếp phá kỷ lục doanh thu lịch sử, đóng góp trung bình 12–13% tổng thu ngân sách quốc gia mỗi năm.

Petrovietnam cũng là doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam sở hữu hơn 50 công trình khoa học đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế, cùng hàng nghìn sáng kiến sáng chế. Kỹ thuật khai thác dầu trong đá móng nứt nẻ của Petrovietnam được ghi nhận trong văn liệu dầu khí thế giới như một phương pháp khai thác tiên phong.