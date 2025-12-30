Đường Quảng Ngãi sắp chi gần 368 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 2/2025

Công ty CP Đường Quảng Ngãi (MCK: QNS, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT công ty tại phiên họp lần thứ 9 diễn ra ngày 30/12/2025.

Theo đó, Đường Quảng Ngãi đã thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 14/1/2026, ngày thanh toán dự kiến 23/1/2026.

Với hơn 367,6 triệu cổ phiếu QNS đang lưu hành trên thị trường, ước tính Đường Quảng Ngãi sẽ phải chi khoảng hơn 367,6 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này.

Theo kế hoạch năm 2025, Đường Quảng Ngãi dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ thấp nhất 15%, tương đương số tiền chi trả cổ tức thấp nhất gần 551,5 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 8/2025, Đường Quảng Ngãi đã chi hơn 367,6 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng.

Cũng tại Nghị quyết lần này, Đường Quảng Ngãi đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 10.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến đạt 1.512 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh nghiệp ước tính tổng doanh thu hợp nhất trong năm 2025 đạt 10.855 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.806 tỷ đồng.

Như vậy, so với kết quả ước thực hiện năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Đường Quảng Ngãi cho thấy doanh thu hợp nhất dự kiến giảm khoảng 355 tỷ đồng, tương đương mức giảm hơn 3%, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 294 tỷ đồng, tương ứng mức giảm khoảng 16%.

Bên cạnh đó, Đường Quảng Ngãi còn thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp là 27/1/2026; thời gian họp dự kiến được tổ chức vào ngày 4/4/2026; địa điểm tại Hội trường công ty, số 2 Nguyễn Chí Thanh, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, tại Nghị quyết lần này, HĐQT của Đường Quảng Ngãi cũng thông qua các dự thảo hợp đồng, giao dịch liên quan; điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát,...



