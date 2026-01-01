Chứng khoán Vietcap muốn tăng vốn điều lệ vượt 11.400 tỷ đồng

Mới đây, CTCP Chứng khoán Vietcap (MCK: VCI, sàn HoSE) đã công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026 về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời gian lấy ý muộn nhất vào ngày 29/1/2026.

Theo đó, Chứng khoán Vietcap trình cổ đông thông qua phương án phát hành hơn 297,5 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện quyền 20:7, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 2.975,4 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ vốn chủ sở hữu căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định chi tiết nguồn vốn chủ sử dụng trong các nguồn đã nêu trên.

Thời gian dự kiến phát trong năm 2026 sau khi công ty nhận được công văn thông báo nhận tài liệu báo cáo phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Nếu phương án phát hành cổ phiếu nêu trên được thông qua, vốn điều lệ của Chứng khoán Vietcap dự kiến sẽ tăng từ 8.501 tỷ đồng lên 11.475,35 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, ngày 9/1/2025 tới đây, Chứng khoán Vietcap sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến 20/1/2026.

Với 850,1 triệu cổ phiếu VCI đang lưu hành trên thị trường, ước tính Chứng khoán Vietcap sẽ phải chi khoảng 425,05 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức cho cổ đông lần này. Nguồn chi trả được lấy từ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/9/2025.

Trước đó, ngày 16/12/2025, Chứng khoán Vietcap đã chào bán thành công 127,5 triệu cổ phiếu (tương ứng 100% số lượng cổ phiếu đã chào bán) với giá 31.000 đồng/cổ phiếu; tương ứng tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 3.952,5 tỷ đồng.

Có tổng cộng 61 nhà đầu tư tham gia vào đợt chào bán này, trong đó, nhà đầu tư trong nước mua gần 88,8 triệu cổ phiếu và nhà đầu tư nước ngoài mua hơn 38,6 triệu cổ phiếu.

Được biết, toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Theo phương án chào bán công bố trước đó, với số tiền 3.952,5 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt chào bán, Vietcap sẽ dùng 80% để bổ sung vốn cho hoạt động margin và 20% còn lại bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Hoàn thành đợt chào bán, vốn điều lệ của Vietcap dự kiến sẽ tăng từ 7.226 tỷ đồng lên 8.501 tỷ đồng như hiện tại.