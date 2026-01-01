Thị trường ứng dụng gọi xe hơn 1 tỷ USD thêm “nóng” trước sự gia tăng của lao động tự do và chế độ “giữ chân” tài xế

Thực tế, thu nhập trung bình của tài xế Be hiện nay khoảng 15-17 triệu đồng/tháng. Với trường hợp tài xế có doanh thu hơn 1,6 tỷ đồng trên, thu nhập mỗi tháng của anh cũng lên đến 15 triệu đồng/tháng (trung bình mỗi ngày chạy khoảng 8-9 tiếng, thu nhập khoảng 500.000 đồng/ngày (chưa tính thưởng).

Đáng chú ý, tài xế công nghệ cũng lần đầu được thưởng tết 2026. Chương trình áp dụng cho các dịch vụ gọi xe, với mức thưởng từ 500.000 đồng đến 2.500.000 đồng. Theo đại diện Be các chương trình thưởng được triển khai xuyên suốt năm như một chính sách bổ trợ thu nhập. Song song, đây cũng là hình thức đãi ngộ nhằm “giữ chân” đối tác.

Động thái chi mạnh diễn ra trong bối cảnh Be vừa công bố đã có lợi nhuận EBITDA dương trên toàn công ty. Be không tiết lộ quy mô và biên lợi nhuận cụ thể. Cả năm 2025, Be ghi nhận GMV tăng trưởng 30% so với năm 2024. Với việc tuyên bố có lãi, Be Group cho biết đang tái đầu tư lại cho lực lượng đối tác tài xế, giúp việc. Hiện, Be đang vận hành Trung tâm BE5X, giúp kết nối các giải pháp vốn vay ưu đãi mua – thuê phương tiện và đào tạo kỹ năng từ các tổ chức.

Con số này tương đương với tài xế của ứng dụng Xanh SM hay Grab. Thống kê ghi nhận, mức thu nhập trung bình của tài xế trên nền tảng Xanh SM thường dao động từ 11-14 triệu đồng mỗi tháng nếu họ làm việc bán thời gian. Một số tài xế quyết định làm việc toàn thời gian có thể ghi nhận mức thu nhập từ 14 triệu đồng trở lên.

Hiện, lực lượng lao động tự do đang chiếm tỷ trọng lớn và gia tăng mạnh. Không chỉ làm tài xế công nghệ, các ứng dụng cũng đang tuyển dụng và cung cấp lao động trong lĩnh vực làm đẹo tại nhà, chăm sóc sức khoẻ tại nhà, dọn dẹp nhà cửa – văn phòng - công trình… Trong bối cảnh làn sóng cắt giảm nhân sự gia tăng, lực lượng lao động tự do cũng dự còn tăng mạnh.

Theo số liệu từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhóm lao động phi chính thức hiện có khoảng 32,6 triệu người, chiếm hơn 60% lực lượng lao động. Trong đó, lực lượng đối tác hoạt động trên các nền tảng số chỉ chiếm một phần nhỏ.

Tại Be, ứng dụng đang có 500.000 đối tác tài xế (năm 2025 tăng 100.000 người) và hơn 2.000 đối tác dịch vụ beGiúpviệc sau hơn 1 năm ra mắt. Con số này dự kiến tăng 10-15%/năm từ năm sau.

Nhu cầu dịch vụ cùng với sự gia tăng của lực lượng lao động đang đưa thị trường ứng dụng gọi xe công nghệ tăng trưởng nóng.

Báo cáo mới nhất từ Mordor Intelligence ghi nhận, quy mô thị trường gọi xe Việt Nam ước tính đạt 1,05 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến tăng lên 2,56 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ CAGR là 19,5% trong giai đoạn dự báo 2025-2030. Theo Mordor Intelligence, quy mô thị trường này tăng mạnh trong bối cảnh Việt Nam đang trải qua quá trình chuyển đổi số nhanh chóng, được thúc đẩy bởi quá trình đô thị hóa và việc áp dụng công nghệ ngày càng tăng.

Thực tế, Việt Nam được biết đến là một trong những thị trường màu mỡ của ứng dụng gọi xe. Thị trường lần lượt thu hút loạt “ông lớn” Grab, Gojek (vừa rút kui), TADA của Singapore hay mới nhất là sự đánh tiếng từ Bolt. Trong nước, Xanh SM và Be Group cũng không ngừng đầu tư để giành thị phần.