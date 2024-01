Công ty chứng khoán liên quan tới Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan báo lỗ đậm nhất ngành năm 2023

Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã công bố BCTC quý 4/2023, ghi nhận doanh thu hoạt động sụt giảm 74% so với cùng kỳ năm trước xuống 24 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi các TSTC ghi nhận thông qua lãi lỗ FVTPL. Khấu trừ các chi phí, TVSI lỗ sau thuế 66 tỷ đồng. Đây là mức lỗ đậm nhất ngành chứng khoán trong quý cuối năm 2023.

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu hoạt động chưa tới 1/10 con số năm 2022, đạt 202 tỷ. Theo đó TVSI báo lỗ sau thuế 397 tỷ đồng, trong khi năm trước lãi 148 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản đạt 4.040 tỷ đồng, danh mục FVTPL có giá gốc hơn 1.841 tỷ, với 172 tỷ đồng cổ phiếu và 1.639 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết; gần 204 tỷ đồng dư nợ cho vả margin.

Bên cạnh đó, TVSI có gần 1.967 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK, không thay đổi nhiều so với cuối quý 3. Khả năng phần lớn số tiền gửi này là tiền gửi đang bị phong tỏa tại NHTMCP Sài Gòn (SCB).

Trước đó, theo BCTC soát xét bán niên 2023, tại thời điểm 30/6/2023, kiểm toán nhấn mạnh TVSI còn khoảng 1.609 tỷ đồng tiền gửi tại SCB - đang bị phong tỏa, bao gồm tiền gửi nhà đầu tư phục vụ giao dịch chứng khoán 879 tỷ đồng và tiền gửi phục vụ các nghĩa vụ thanh toán khác cho khách hàng 730 tỷ đồng không giao dịch được.

Ngoài ra, cũng theo kiểm toán tại BCTC soát xét, tổng mệnh giá TVSI đã ký hợp đồng mua lại tính tới thời điểm phát hành báo cáo còn khoảng 17.408 tỷ, trong đó số đến hạn chưa thanh toán là khoảng hơn 15.580 tỷ. Tuy nhiên TVSI không thực hiện được việc thanh toán và gửi thông báo tới các nhà đầu tư là sẽ không thực hiện giao dịch này, đồng thời đang đàm phán về việc hủy hợp đồng hoặc gia hạn thời gian mua lại trái phiếu nhưng việc đàm phán chưa có kết quả cụ thể.

Chứng khoán Tân Việt được biết tới khi liên quan tới hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan từng làm chủ tịch. Năm 2023 ghi nhận đầy sóng gió với TVSI khi bị ảnh hưởng tiêu cực do liên quan tới sự kiện của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Công ty là một trong những đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông - doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

TVSI sau đó đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phạt gần 750 triệu đồng do vi phạm liên quan đến hoạt động tư vấn, phát hành trái phiếu doanh nghiệp. UBCKNN cũng tiếp tục đặt Chứng khoán Tân Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt trong khi Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) quyết định đình chỉ hoạt động mua chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch đối với TVSI kể từ ngày 27/6/2023.

Đến tháng 9/2023, do khắc phục được nguyên nhân nên TVSI đã được chấm dứt tình trạng kiểm soát đặc biệt và mở chiều mua chứng khoán. Dù vậy kết quả kinh doanh của công ty chưa thực sự ổn định. Mức lỗ gần 400 tỷ trong năm 2023 của công ty cũng là mức lỗ đậm nhất ngành chứng khoán.