Công ty chứng khoán liên quan tới Vạn Thịnh Phát cùng lúc miễn nhiệm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc

Trong thông báo mới nhất, CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã công bố Nghị quyết của HĐQT miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Việt Cường và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Tạ Minh Phương kể từ ngày 28/2/2024.

Đồng thời, Chứng khoán TVSI cũng chấm dứt hợp đồng lao động đối với hai cá nhân này.

Được biết, ông Nguyễn Việt Cường là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, tham gia TVSI từ năm 2006, với chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT. Ông Cường được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT vào tháng 10/2022 thay cho ông Nguyễn Tiến Thành.

Sau đó, ông Cường không trúng cử vào HĐQT TVSI nhiệm kỳ 2023–2028. Tới tháng 6/2023, bà Trần Thị Cẩm Hạnh trở thành Chủ tịch HĐQT TVSI thay thế cho ông Cường.

Trong khi đó, ông Tạ Minh Phương là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Kỹ sư tin học, tham gia TVSI từ năm 2008 với chức Phó phòng Công nghệ thông tin. Ông Phương trở thành Phó Tổng Giám đốc TVSI từ tháng 1/2019.

Cùng với việc miễn nhiệm hai lãnh đạo cấp cao, TVSI cũng quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Cẩm Hạnh - Chủ tịch HĐQT TVSI giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 28/2/2024, thay cho ông Cường.

Bà Trần Thị Cẩm Hạnh (sinh năm 1984) là Cử nhân Quan hệ quốc tế và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, tham gia TVSI từ năm 2007. Bà Hạnh được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Môi giới TVSI từ năm 2018.

Như vậy sau biến động trên, hiện Ban Tổng Giám đốc TVSI có Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Trần Thị Cẩm Hạnh và Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Bùi Thị Thanh Hiền.

Chứng khoán Tân Việt được biết tới khi liên quan tới hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan từng làm chủ tịch. Năm 2023 ghi nhận đầy sóng gió với TVSI khi bị ảnh hưởng tiêu cực do liên quan tới sự kiện của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Công ty là một trong những đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông - doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

TVSI sau đó đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phạt gần 750 triệu đồng do vi phạm liên quan đến hoạt động tư vấn, phát hành trái phiếu doanh nghiệp. UBCKNN cũng tiếp tục đặt Chứng khoán Tân Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt trong khi Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) quyết định đình chỉ hoạt động mua chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch đối với TVSI kể từ ngày 27/6/2023.

Đến tháng 9/2023, do khắc phục được nguyên nhân nên TVSI đã được chấm dứt tình trạng kiểm soát đặc biệt và mở chiều mua chứng khoán.

Dù vậy kết quả kinh doanh của công ty chưa thực sự ổn định. Lũy kế cả năm 2023, doanh thu hoạt động chưa tới 1/10 con số năm 2022, đạt 202 tỷ. Theo đó TVSI báo lỗ sau thuế 397 tỷ đồng, trong khi năm trước lãi 148 tỷ đồng. Mức lỗ gần 400 tỷ này của công ty cũng là mức lỗ đậm nhất ngành chứng khoán năm qua.