Công ty chứng khoán ồ ạt bán giải chấp cổ phiếu HPX của Chủ tịch Hải Phát Invest trước thời điểm bị đình chỉ giao dịch

Trong thông báo mới đây, Chứng khoán Kỹ thương (Techcombank Securities, TCBS) cho biết sẽ thực hiện bán giải chấp gần 2,7 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, mã: HPX) thuộc sở hữu của ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch HĐQT HPX.

Số lượng chứng khoán nêu trên là số lượng dự kiến thực hiện giải chấp được tính trên cơ sở giá chứng khoán tại thời điểm TCBS phát hàng thông báo này. Số lượng chứng khoán được TCBS bán giải chấp trên thực tế có thể được điều chỉnh do việc thay đổi giá chứng khoán dẫn tới việc thay đổi giá trị tài sản đảm bảo.

TCBS cho biết sẽ thực hiện giao dịch kể từ ngày 12/9/2023 đến khi đủ tỷ lệ ký quỹ theo quy định. Việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của TCBS mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi hoặc chủ tài khoản bổ sung tài sản đảm bảo đủ tỉ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ.

Trước đó, Chứng khoán Dầu khí (PSI) cũng vừa công bố thông tin về việc bán giải chấp cổ phiếu HPX thuộc sở hữu của hai lãnh đạo. Cụ thể, PSI sẽ thực hiện bán giải chấp 1,3 triệu cổ phiếu HPX thuộc sở hữu của ông Đỗ Quý Hải và 480 nghìn cổ phiếu HPX thuộc sở hữu của Phó Tổng giám đốc HPX Lê Thanh Hải. Thời điểm bán giải chấp kể từ 11/9.

Hoạt động bán giải chấp của các công ty chứng khoán tại HPX diễn ra sau khi cổ phiếu này nhận quyết định đình chỉ giao dịch. Cổ phiếu HPX sẽ bị đình chỉ giao dịch kể từ ngày 18/9 do vi phạm liên tục nghĩa vụ công bố thông tin.

Sau khi bị HoSE tuýt còi, cổ phiếu HPX trong ba phiên gần nhất đều giảm sàn, dư bán giá sàn hàng chục triệu đơn vị, tương ứng 1/3 công ty bị chất bán giá sàn song không có bên mua đối ứng. Tính tới điểm 14h10p phiên ngày 13/9, thị giá HPX đạt 5.890 đồng/cp, dư bán sàn hơn 71 triệu đơn vị.

Đáng chú ý về phía Hải Phát, sau khi nhận quyết định đình chỉ, công ty đã công bố BCTC bán niên 2023, số liệu không có thay đổi so với báo cáo tự lập. Hải Phát ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 896 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả LNST đạt hơn 57 tỷ, tăng tới 88% so với thực hiện nửa đầu năm 2022.

Ngoài ra, HPX cũng công bố Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 21/10.