Công ty chuyên “in tiền” cho "cõi âm" bất ngờ lùi thời gian chi trả cổ tức vì lý do bí tiền

CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (mã CAP) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc lùi ngày thanh toán cổ tức niên độ 2022-2023 từ ngày 30/5 sang ngày 31/7/2024. Lý do chưa chuẩn bị đủ nguồn tiền để thanh toán cổ tức theo kế hoạch. Công ty cần thêm thời gian cân đối dòng tiền để không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước đó, vào ngày 19/3, CAP đã chốt danh sách cuối cùng nhận cổ tức niên độ 2022-23 với tổng tỷ lệ 50% bằng tiền (01 cổ phiếu nhận 5.000 đồng) và 50% bằng cổ phiếu. Với hơn 10 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CAP dự chi hơn 50 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt. Đồng thời, công ty sẽ phát hành thêm 5 triệu cổ phiếu trả cổ tức qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 150 tỷ đồng.

CAP được biết đến là công ty có truyền thống chi trả cổ tức cao hàng năm với tỷ lệ hàng chục %. Từ khi lên sàn năm 2008, công ty chưa có năm nào quên chia tiền mặt cho cổ đông. Đây cũng là lần đầu tiên CAP phải lùi thời gian thanh toán cổ tức vì lý do "bí tiền".

Theo BCTC hợp nhất quý 2 niên độ 2023-2024, tại ngày 31/3/2024, số dư tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn) của CAP chỉ còn 23,5 tỷ đồng, giảm gần 60 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2023. Trước đó, trong 3 tháng cuối năm ngoái, CAP đã tất toán toàn bộ khoản tiền gửi ngắn hạn hơn 117 tỷ đồng.



Chiều ngược lại, tồn kho đã tăng mạnh liên tiếp 2 quý, từ mức 31,5 tỷ đồng vào 1/10/2023 (đầu niên độ 2023-2024) lên hơn 150 tỷ vào cuối năm 2023 và tiếp tục tăng lên gần 280 tỷ vào cuối tháng 3 vừa qua. Đây là một trong những nguyên nhân khiến dòng tiền kinh doanh của CAP âm nặng gần 236 tỷ đồng trong nửa đầu niên độ 2023-2024 bên cạnh việc lợi nhuận sụt giảm.

Trong quý 2 niên độ 2023-2024 (từ 1/1-31/3/2024), CAP lãi ròng 9,2 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ niên độ trước. Đây là quý thứ 2 liên tiếp công ty lãi dưới 10 tỷ và cũng là quý thứ 2 liên tiếp ghi nhận tăng trưởng âm so với cùng kỳ. Luỹ kế 6 tháng đầu niên độ 2023-2024, CAP lãi ròng gần 23 tỷ đồng, giảm gần 59% so với cùng kỳ và mới thực hiện 1/3 kế hoạch cả năm.

Đáng chú ý, kế hoạch lợi nhuận của CAP trong niên độ 2023-2024 cũng rất khiêm tốn sau một năm lãi kỷ lục 114 tỷ đồng. Theo đó, CAP đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế chỉ ở mức 70 tỷ đồng, giảm gần 39% so với thực hiện niên độ trước dù chỉ tiêu doanh thu dự kiến tăng 26% lên mức 500 tỷ đồng.

CAP tiền thân là Nhà máy giấy Yên Bái, thành lập năm 1972. Đến năm 1994, doanh nghiệp được thành lập lại và đổi tên là Công ty chế biến lâm nông sản thực phẩm Yên Bái với ngành nghề kinh doanh chính là chế biến, gia công, kinh doanh lâm sản, nông sản thực phẩm.

Sau khi cổ phần hoá năm 2004, CAP chính thức lên sàn chứng khoán đầu năm 2008 mang theo những mặt hàng độc lạ. Công ty được biết đến là đơn vị chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm tâm linh (giấy đế, vàng mã) hiếm hoi trên sàn chứng khoán, bên cạnh Hapaco (mã HAP), Fishipco (mã FSO). Mỗi năm, mảng này mang về cho CAP hàng trăm tỷ đồng doanh thu.

Giai đoạn 2019-2022, nguồn thu từ bán giấy đế, vàng mã thường xuyên đóng góp trên 40% doanh thu của CAP trước khi con số này giảm xuống 35% trong niên độ tài chính 2022-2023. Trong khi đó, một mặt hàng chủ lực khác của CAP là tinh bột sắn vẫn tiếp tục tăng trưởng và lập kỷ lục doanh thu mới.