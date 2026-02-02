Công ty chuyển khoản hơn 9 triệu đồng, ghi rõ là tiền lương nhưng sau đó yêu cầu cựu nhân viên phải trả lại, tòa án tuyên bố: “Làm vậy là hợp lý”

Theo thông tin từ Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, tháng 5/2023, ông Mã chính thức nghỉ việc tại một công ty cung ứng lao động ở tỉnh Hồ Bắc. Sau khi ông Mã rời công ty, các thủ tục nhân sự chưa được cập nhật đầy đủ, đặc biệt là việc lưu trữ và xóa thông tin tài khoản ngân hàng của người lao động đã nghỉ việc.

Đến tháng 10/2023, công ty này tiếp nhận một nhân viên mới cũng mang họ Mã và trùng tên với người đã nghỉ việc trước đó. Trong quá trình chi trả lương, bộ phận tài chính của công ty đã không rà soát kỹ danh sách nhân sự, dẫn đến việc chuyển khoản nhầm 2.420 NDT (hơn 9 triệu đồng) tiền lương của nhân viên đang làm việc vào tài khoản ngân hàng của ông Mã đã nghỉ việc từ nhiều tháng trước.

Sau khi phát hiện sai sót, công ty đã nhanh chóng liên hệ với ông Mã để giải thích rõ nguyên nhân và đề nghị hoàn trả số tiền chuyển nhầm. Tuy nhiên, thay vì hợp tác, ông Mã liên tục viện dẫn nhiều lý do khác nhau để từ chối trả lại khoản tiền này.

Không đạt được thỏa thuận, công ty này buộc phải khởi kiện ông Mã ra Tòa án Nhân dân quận Trương Loan, thành phố Thập Yển, yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền 2.420 NDT đã chi sai.

Sau khi xem xét hồ sơ, thẩm phán phụ trách vụ án nhận định rằng các tình tiết của vụ việc khá rõ ràng, số tiền tranh chấp không lớn và mối quan hệ pháp lý đơn giản. Trên cơ sở đó, tòa án lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt, kết hợp hòa giải trước phiên tòa với việc thực hiện nghĩa vụ ngay trong quá trình xét xử, nhằm giải quyết triệt để vụ việc trong thời gian ngắn, giảm chi phí tố tụng cho các bên.

Thẩm phán nhiều lần trực tiếp liên hệ với ông Mã, kiên nhẫn viện dẫn các quy định pháp luật liên quan, khẳng định yêu cầu khởi kiện của công ty là có căn cứ và làm rõ hậu quả pháp lý nếu không hoàn trả khoản tiền nhận sai. Dưới sự vận động này, trước khi phiên tòa diễn ra, ông Mã đã tự nguyện hoàn trả 1.900 NDT cho công ty.

Tuy nhiên, đến ngày xét xử chính thức, ông Mã không có mặt tại tòa và vẫn còn 520 NDT chưa được hoàn trả. Trước tình huống này, thẩm phán tiếp tục gọi điện cho ông Mã, làm rõ rằng việc chiếm giữ khoản tiền lương của ông là hành vi vi phạm pháp luật Trung Quốc. Đồng thời, thẩm phán cũng giúp ông Mã dự liệu rõ ràng kết quả xét xử nếu vụ án tiếp tục được giải quyết theo thủ tục thông thường.

Sau khi được phân tích thấu đáo, ông Mã đã chuyển trả nốt 520 NDT còn lại cho công ty ngay trong ngày. Vụ tranh chấp cũng chính thức kết thúc tại đây.

Theo thẩm phán Trung Quốc, vụ việc khép lại không chỉ giải quyết dứt điểm một khoản tiền chuyển nhầm, mà còn cho thấy những rủi ro rất dễ phát sinh từ các sai sót trong khâu quản lý nội bộ. Với doanh nghiệp, đây là lời nhắc về việc cần rà soát chặt chẽ quy trình nhân sự và chi trả lương. Còn với người lao động, việc nhận được khoản tiền không thuộc về mình cũng nên được xử lý trên tinh thần thiện chí và đúng quy định pháp luật, để tránh những tranh chấp không đáng có.

(Theo Ifeng)