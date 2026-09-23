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Công ty cổ phần Milli Land mở rộng mạng lưới chi nhánh, thiết lập liên minh chiến lược cùng 10 đối tác

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Công ty cổ phần Milli Land mở rộng mạng lưới chi nhánh, thiết lập liên minh chiến lược cùng 10 đối tác

Sáng ngày 18-09-2026, Công ty Cổ phần Milli Land và sở hữu thương hiệu Dazi Signature, đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với 10 tập đoàn, tổ chức.

Động thái thiết lập liên minh đa ngành diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này vừa hoàn tất việc mở rộng mạng lưới chi nhánh tại 3 khu vực trọng điểm.

Sự kiện ký kết diễn ra trong bối cảnh Milli Land vừa hoàn tất giai đoạn kiện toàn bộ máy vận hành và đưa vào hoạt động các chi nhánh mới. Việc thiết lập liên minh với 10 đối tác được xem là động thái cấu trúc lại chuỗi cung ứng, nhằm tích hợp các mảng tài chính, công nghệ, dịch vụ lưu trú và giáo dục vào một hệ sinh thái chung.

Tăng gấp đôi quỹ phòng tại các tọa độ trọng điểm

Tác động từ các biên bản ghi nhớ vừa được xác lập đã trực tiếp làm thay đổi chỉ số quy mô vận hành của doanh nghiệp. Theo số liệu công bố tại sự kiện, thông qua việc cộng hưởng nguồn lực từ mạng lưới đối tác, quỹ phòng lưu trú thuộc hệ sinh thái Milli Land đã lập tức tăng từ 100 lên 200 phòng. Khối tài sản lưu trú mới được bổ sung này phân bổ tập trung tại ba tọa độ địa lý chiến lược mà doanh nghiệp vừa thiết lập chi nhánh, bao gồm: Nha Trang, Long Thành và Huế.

Bước nhảy vọt về năng lực khai thác ngay tại bàn ký kết đóng vai trò là cơ sở thực chứng để ban lãnh đạo doanh nghiệp hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng nhanh. Cụ thể, Milli Land đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng quy mô, hướng tới việc đưa vào vận hành hệ thống 1.000 phòng trên toàn quốc ngay trong chu kỳ tài chính năm nay.

Phân bổ chuỗi giá trị cho mạng lưới 10 đối tác

Để đáp ứng được bài toán mở rộng quy mô, văn kiện hợp tác cho thấy Milli Land đã phân bổ đồng bộ các trục dịch vụ cốt lõi cho những tổ chức chuyên môn hóa. Ở trục đòn bẩy vốn, Ngân Hàng Vikky được xác định là đối tác tài chính trọng điểm. Thỏa thuận này nhằm thiết lập các giải pháp tín dụng và cấu trúc dòng tiền, hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động phân bổ vốn dự án của Milli Land và gia tăng tính thanh khoản cho nhà đầu tư.

Công ty cổ phần Milli Land mở rộng mạng lưới chi nhánh, thiết lập liên minh chiến lược cùng 10 đối tác- Ảnh 1.

Song song đó, khối vận hành và khai thác thương mại được giao phó cho mạng lưới đối tác bao gồm: Công ty Công nghệ Solusion với nhiệm vụ phát triển giải pháp số hóa quản trị; Tập đoàn Mai Travel đảm nhận việc cung cấp giải pháp dịch vụ, lưu trú và khai thác đại lý hàng không. Chiến lược nhân sự được đảm bảo bởi Đại học Hoa Sen – đối tác giáo dục chiến lược, cùng chuỗi cung ứng vật tư, dịch vụ khép kín từ Tập Đoàn Lan Anh, Tập đoàn Bảo Long và các đơn vị khác.

Nêu rõ định hướng chiến lược tại buổi lễ, ông Trần Đăng Khoa, đại diện Công ty Cổ phần Milli Land cho biết: "Tầm nhìn chiến lược của Milli Land trong giai đoạn tới không dừng lại ở việc cung cấp những sản phẩm, dịch vụ đơn lẻ, mà là khát vọng kiến tạo một hệ sinh thái đa ngành toàn diện, thông minh. Việc chính thức bắt tay cùng 10 doanh nghiệp uy tín chính là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ sinh thái mà chúng tôi đang hướng tới."

Công ty cổ phần Milli Land mở rộng mạng lưới chi nhánh, thiết lập liên minh chiến lược cùng 10 đối tác- Ảnh 2.

Đánh giá về tính hiệu quả của liên minh này, ông Trần Đăng Khoa khẳng định thêm: "Những chữ ký được đặt xuống ngày hôm nay là sự giao thoa của những tầm nhìn lớn. Sự cộng hưởng sức mạnh đa ngành này chắc chắn sẽ phá vỡ những giới hạn cũ, thiết lập nên những chuẩn mực dịch vụ mới và mang lại lợi ích tối đa cho tất cả các bên."

Việc tích hợp nguồn lực từ 10 đối tác, kết hợp cùng định vị thương hiệu Dazi Signature và nền tảng tài chính từ công ty mẹ Helios, được kỳ vọng sẽ đảm bảo tỷ lệ lấp đầy và biên lợi nhuận cho khối tài sản quy mô 1.000 phòng mà doanh nghiệp này đang nhắm tới.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

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