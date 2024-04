Công ty Cổ phần quạt trần ITALIA: Hành trình 10 năm phát triển

Công ty Cổ phần Quạt trần ITALIA được tin tưởng giao trọng trách là đơn vị phân phối quạt trần mang nhãn hiệu "MILAN, FENGYE", thương hiệu quạt trần đến từ ITALIA tại thị trường Việt Nam.



Quạt trần Italia đã và đang phát triển không ngừng để đáp ứng nhu cầu khách hàng và khẳng định vị thế thương hiệu của mình. Nổi bật với sự kết hợp tinh tế giữa thiết kế và công nghệ tiên tiến của Italia, Quạt trần Italia mang đến cho người dùng những mẫu quạt trần đẹp trang trí không chỉ làm mát mà còn tạo điểm nhấn đặc biệt cho không gian nội thất.

Với sứ mệnh kiến tạo bầu không khí tự nhiên mát mẻ và tạo dựng sự đẳng cấp, tinh tế cho mọi không gian sống, suốt 10 năm nỗ lực không ngừng nghỉ, Quạt trần Italia đã trở thành đơn vị được hàng triệu gia đình Việt lựa chọn và tin dùng. Hiện tại, Quạt trần Italia đã lắp đặt thành công hàng ngàn sản phẩm tại nhà khách hàng trải dài cả nước từ Bắc - Trung - Nam.

Các sản phẩm của quạt trần Italia đa dạng, tinh tế phù hợp với mọi thiết kế nội thất từ nhà chung cư, trần thấp, biệt thự hay sảnh các tòa nhà, resort, quán cafe,... với đa dạng các phòng cách từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại, sang trọng.

Quạt trần Italia đã và đang cung cấp hơn 60 mẫu quạt trần bao gồm các dòng quạt trần cổ điển, quạt trần hiện đại, quạt trần mạ vàng, quạt trần đèn, quạt trần 3 cánh, quạt trần 5 cánh,.... Các sản phẩm sử dụng chất liệu những chất liệu cao cấp như: thân quạt được làm bằng đồng nguyên chất và được mạ vàng 9999 hoặc 24K,... Cánh quạt được làm bằng gỗ tự nhiên nguyên khối hoặc cánh gỗ Plywood cao cấp mang lại độ bền trường tồn trong nhiều thập kỷ cũng như tạo tính thẩm mỹ cao cho không gian sống của mỗi gia đình.

Với phương châm kinh doanh "Chất lượng tạo nên thương hiệu", quạt trần ITALIA luôn chú trọng vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi sau bán hàng luôn luôn phải là tốt nhất. Mỗi sản phẩm đều được thiết kế và sản xuất theo công nghệ tiên tiến của Italia, chất lượng số 1 châu Âu đảm bảo chất lượng vượt trội, hiệu suất hoạt động ổn định và vô cùng an toàn cho người sử dụng.

Quạt trần Italia có đầy đủ hóa đơn VAT, giấy tờ nhập khẩu CO, CQ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nói không với hàng loại 2, loại 3 và hàng kém chất lượng. Quạt trần Italia đã đạt được các tiêu chuẩn kiểm định của các quốc gia hàng đầu trên thế giới như: Đức, Mỹ, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Italia... Đồng thời đạt nhãn năng lượng 5 sao - nhãn năng lượng cao nhất của một dòng quạt trần về lưu lượng gió và khả năng tiết kiệm năng lượng. Nhờ vậy, quạt trần ITALIA đã chinh phục được niềm tin của đông đảo người tiêu dùng trên khắp cả nước.

Nhằm hướng tới mục tiêu trở thành trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong mọi không gian sống của người Việt, quạt trần Italia mong muốn trở thành đối tác trong việc cung cấp các sản phẩm quạt trần cao cấp và dịch vụ hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng. Công ty cũng luôn kiểm soát nghiêm ngặt về giá bán sản phẩm tới tay khách hàng nhằm đem lại giá trị đích thực nhất tới khách hàng.

Trụ sở chính của Quạt Trần Italia tọa lạc tại Số 24/86 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Tính tới thời điểm hiện tại, Quạt trần Italia đã và đang là đối tác tin cậy của nhiều Đại lý & Nhà phân phối trên khắp mọi miền tổ quốc: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Hải Dương, Bình Định, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Nghệ An, Đồng Tháp, Long An, Đồng Nai, An Giang,... Quạt trần Italia luôn được đối tác & khách hàng đánh giá cao về chất lượng sản phẩm cũng như chính sách bảo hành và sự chuyên nghiệp từ đội ngũ tư vấn viên.



Trong tương lai, Quạt trần Italia không chỉ là một doanh nghiệp kinh doanh quạt trần cao cấp mà còn hướng tới là thành viên tích cực trong cộng đồng, tổ chức các hoạt động xã hội và từ thiện nhằm hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời cam kết kinh doanh có trách nhiệm với môi trường, thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường và sử dụng nguồn tài nguyên một cách bền vững.

