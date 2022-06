Công ty con của Hóa chất Đức Giang lên UPCoM ngày 17/6, giá 120.000 đồng/cp

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu PAT của CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (PAC - UPCoM:PAT ) vào giao dịch trên thị trường UPCoM.



Cổ phiếu PAT sẽ giao dịch lần đầu tiên trên sàn chứng khoán ngày 17/6. Giá tham chiếu trong ngày này là 120.000 đồng/cp, biên độ dao động giá là +-40%.

Trước đó, ngày 7/6, HNX chấp thuận cho PAC đăng ký giao dịch 25 triệu cổ phiếu PAT trên UPCoM.

Photpho Apatit Việt Nam được thành lập tháng 1/2014 với vốn điều lệ ban đầu 150 tỷ đồng. Đến tháng 8/2018, vốn điều lệ công ty được nâng lên 250 tỷ đồng và giữ từ đó đến nay. Công ty chuyên sản xuất phốt pho vàng với công suất 20.000 tấn/năm tại khu công nghiệp Tằng Loòng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Nguồn nguyên liệu đầu vào của PAC được đảm bảo ổn định là nhờ công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam chuyên khai thác và cung cấp hầu hết quặng apatit tại Việt Nam, đóng góp 70% cổ phần.

PAC là công ty con của Hóa chất Đức Giang ( HoSE:DGC ). Trong cơ cấu cổ đông, công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai (công ty con mà Hóa chất Đức Giang sở hữu 100% vốn) sở hữu 51% vốn điều lệ. Chủ tịch Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền và con trai là ông Đào Hữu Duy Anh, lần lượt nắm giữ 7,69% và 9,03% vốn.

Đơn vị: Tỷ đồng.

Theo thống kê, công ty ghi nhận đà tăng trưởng ở cả hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận từ năm 2018 đến năm 2021. Năm nay, đơn vị đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.316,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng, tăng lần lượt 45,3% và 134% so với thực hiện năm 2021.

Kết thúc quý I, công ty thu về 997 tỷ đồng doanh thu, tăng 160,4% so với cùng kỳ do sản lượng tiêu thụ và giá bán sản phẩm tăng, và sản xuất và tiêu thụ không bị ngừng do dịch Covid-19. Lợi nhuận sau thuế là 348,8 tỷ đồng, gấp 20,8 lần con số 16,8 tỷ đồng của năm trước do doanh thu tăng và tình hình tài chính được cải thiện.

Như vậy, kết thúc 3 tháng đầu năm, doanh thu đạt 43% còn lợi nhuận hoàn thành 58,1% kế hoạch năm.