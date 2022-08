Công ty con của Idico chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 18%

Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Idico ( HoSE: HTI ) thông báo ngày 20/9 đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 18%, 1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng.

Doanh nghiệp sẽ tiến hành thanh toán vào ngày 30/9, số tiền chi ra dự kiến gần 45 tỷ đồng. Với tỷ lệ sở hữu 57,5%, công ty mẹ - Tổng công ty Idico ( HNX: IDC ) sẽ nhận về gần 26 tỷ đồng.

Hạ tầng Idico hoạt động trong lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông. Năm 2021, doanh nghiệp đạt doanh thu 334 tỷ đồng, giảm 11%; lãi sau thuế 36 tỷ đồng, giảm 40,5% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, HĐQT đã trình và được cổ đông thông qua chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 18%, giảm so với mức chia 20% của năm 2020.

Nguyên nhân là do trạm thu phí An Sương - An Lạc dừng thu phí từ 20/7/2021 đến 2/10/2021 để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Việc này đã khiến doanh thu quý III/2021 giảm 85%, lỗ 13 tỷ đồng kéo giảm lợi nhuận cả năm.

Nửa đầu năm nay, Hạ tầng Idico báo cáo doanh thu tương đương cùng kỳ đạt 205 tỷ đồng, lãi sau thuế giảm nhẹ xuống 28 tỷ đồng.

Cổ phiếu HTI chốt phiên ngày 27/8 ở mức giá 18.700 đồng/cp, hồi phục 9% trong 2 tháng.

Nguồn: TradingView