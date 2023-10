Công ty con của Novaland được giao gần 17ha đất tại dự án Aqua City

UBND tỉnh Đồng Nai ngày 30/10 đã có quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH Thành phố Aqua Dona do chuyển nhượng theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 83 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định thu hồi 167.527 m2 (16,75ha), bao gồm đất cây xanh, mặt nước, đất giao thông tại xã Long Hưng, TP Biên Hòa của doanh nghiệp thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, dịch vụ theo quy hoạch (dự án Aqua Dona).

Lý do thu hồi là Công ty TNHH Thành phố Aqua Dona đã chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Tường Minh.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland; mã chứng khoán: NVL) ghi nhận, thời điểm 30/9/2023, Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Tường Minh là công ty con của NVL với tỷ lệ sở hữu 100%.

Cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định giao diện tích đất nói trên cho Bất động sản Tường Minh tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, cây xanh, mặt nước thuộc một phần dự án Khu đô thị, thương mại, dịch vụ theo quy hoạch tại xã Long Hưng, TP Biên Hòa.

Dự án Aqua Dona được tách ra từ dự án Aqua City quy mô 305 ha. Sau khi chia tách, Aqua Dona có diện tích hơn 192 ha do Công ty Donacoop làm chủ đầu tư.

Cụ thể, khu đô thị thành phố Aqua (Aqua City) tại xã Long Hưng, TP. Biên Hòa được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 ngày 20/2/2012.

Ban đầu, dự án được giới thiệu có tổng vốn đầu tư vào khoảng 550 triệu USD do DonaCoop, CTCP An Phú Long và VinaCapital (Anh) hợp tác đầu tư; trong đó phía VinaCapital góp 50% vốn, DonaCoop 30% và An Phú Long 20% vốn.

Sau đó, CTCP Thành phố Aqua đã thực hiện thủ tục tách doanh nghiệp thành Công ty TNHH Thành phố Aqua Dona.

Đồng thời, dự án 305 ha Aqua City cũng được phân làm hai: Nhóm VinaCapital – thông qua CTCP Thành phố Aqua (nay là Công ty TNHH Thành phố Aqua) thực hiện dự án Aqua City rộng 110,5 ha; còn DonaCoop – thông qua Công ty TNHH Thành phố Aqua Dona triển khai dự án Aqua Dona với phần diện tích còn lại.

Hiện nay, theo thông tin từ Novaland, Dự án Aqua City có tổng quy mô 1.000ha. Về quy mô sản phẩm, Aqua City bao gồm nhà phố, shophouse, biệt thự đơn lập và song lập (diện tích 120 - 375 m2) với các phân khu chính như Phoenix – Sun Harbor – River Park – The Grand Villas – The Valencia – The Stella – The Elite – The Suite - Ever Green.

Tiến độ thực hiện dự án được chia làm ba giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (2017 - 2020) lập hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, cấp phép xây dựng; cắm mốc thực địa, san lấp mặt bằng và thi công các công trình hạ tầng, công trình nhà ở, nhà mẫu, các công trình phục vụ thi công và kinh doanh.

Giai đoạn 2 (2020 - 2025) lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạ tầng kỹ thuật, thi công các công trình hạ tầng, công trình nhà ở, nhà mẫu, các công trình phục vụ thi công và kinh doanh.

Giai đoạn 3 (2025 - 2030): triển khai xây dựng các hạng mục công trình còn lại gồm: công trình nhà ở, nhà mẫu, công trình công cộng và công trình khác trong dự án để phục vụ kinh doanh, khai thác và vận hành dự án.