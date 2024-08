Công ty con của REE thoái vốn Nhiệt điện Phả Lại bất thành

Công ty TNHH Năng Lượng REE (Công ty con của CTCP Cơ Điện Lạnh, REE) vừa báo cáo về việc không bán được cổ phiếu nào trong tổng số đăng ký 2 triệu cổ phiếu PPC của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC – sàn HoSE). Lý do được đơn vị này đưa ra không bán cổ phiếu đã đăng ký do điều kiện thị trường không thuận lợi.



Với việc không thể thoái vốn, Năng Lượng REE vẫn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu là 66,49 triệu cổ phiếu, tương ứng 20,74% vốn điều lệ tại Nhiệt điện Phả Lại.

Năng Lượng REE liên tục bán ra cổ phiếu PPC từ đầu năm tới nay

Được biết, từ đầu năm tới nay, Công ty TNHH Năng Lượng REE liên tục bán ra cổ phiếu PPC để giảm sở hữu.

Trong đó, từ ngày 19/1 đến ngày 26/2 đã bán ra 665.300 cổ phiếu PPC; từ ngày 4/3 đến ngày 1/4 tiếp tục bán thêm 1.900 cổ phiếu PPC; từ ngày 12/4 đến ngày 10/5 tiếp tục bán thêm 2 triệu cổ phiếu PPC; từ ngày 21/5 đến ngày 4/6 bán thêm 3 triệu cổ phiếu PPC; và từ ngày 12/6 đến ngày 10/7, tiếp tục bán thêm 3.260.000 cổ phiếu PPC.

Như vậy, từ ngày 19/1 đến ngày 14/8, Công ty TNHH Năng Lượng REE đã giảm sở hữu từ 23,5% về 20,74% vốn điều lệ tại Nhiệt điện Phả Lại.

Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2024, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu đạt 4.465 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng 87% so với cùng kỳ, lên 223,13 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 21%, về 114 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 37%, lên 64 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 251 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2024, PPC đặt kế hoạch doanh thu 8.755,6 tỷ đồng, tăng 39,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 427,25 tỷ đồng, tăng 11,7% so với thực hiện trong năm 2023. Kết thúc nửa đầu năm 2024 với lãi trước thuế đạt 271,78 tỷ đồng, Nhiệt điện Phả Lại đã hoàn thành 63,6% so với kế hoạch năm.