4 năm kể từ lễ chuyển giao đầy cảm xúc, REE quyết định thay Tổng Giám đốc mới

HĐQT CTCP Cơ Điện Lạnh (REE Corp, mã chứng khoán REE) vừa thông qua miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Huỳnh Thanh Hải kể từ ngày 1/7/2024, sau 4 năm ngồi "ghế nóng". Ông Hải vẫn là Thành viên HĐQT.

Thay thế, Công ty đã bổ nhiệm ông Lê Nguyễn Minh Quang làm CEO trong 3 năm kể từ ngày 1/7/2024. Được biết, ông Quang sinh năm 1966. Ông tốt nghiệp tiến sĩ xây dựng tại Trường đào tạo kỹ sư Ecole Centrale Paris của Pháp, là thạc sĩ Quản trị hành chính công tại Trường Quản lý công Lý Quang Diệu (Singapore) và Trường Hành chính công Kennedy (Đại học Harvard – Mỹ). Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc REE, ông không giữ chức vụ ở đây.

Về phía ông Hải, việc chuyển giao "ghế" CEO của REE vào năm 2020 là một sự kiện đáng chú ý. Lúc bấy giờ, để thực hiện đúng với quy định mới (Chủ tịch HĐQT không được kiêm Tổng Giám đốc), REE đã mất thời gian dài để tìm kiếm, thử thách ứng cử viên.

Lễ chuyển giao cho ông Hải năm này cũng tổ chức rất hoành tráng với sự hiện diện của đông đảo đối tác, khách hàng, toàn thể nhân viên REE. Trước khi trở thành CEO, ông Hải đảm nhiệm chức Phó tổng giám đốc REE trong gần 7 năm. Ông Hải xuất thân là kỹ sư ngành điện khí hoá tại Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM, sau đó tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường Royal Roads University (Canada).

Biến động vị trí CEO diễn ra trong bối cảnh REE vừa trải qua một năm kinh doanh đầy sóng gió. Đặc biệt, quý 4/2024, doanh thu hơn 2.066 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ. Tương ứng, lợi nhuận đạt 922 tỷ đồng – giảm 32,5%. Đáng chú ý, nguyên nhân giảm lợi nhuận chủ yếu do mảng Cơ điện lạnh lần đầu tiên sụt giảm mạnh, giảm đến 118 tỷ đồng chủ yếu do phát sinh chi phí dự phòng lên đến 199,5 tỷ trong quý 4/2023. Đây cũng là lần đầu tiên mảng này lỗ 76,3 tỷ, cùng kỳ năm ngoái vẫn lãi 41,6 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2023, REE đạt gần 8.600 tỷ doanh thu – giảm 9% và 2.200 tỷ lãi ròng – giảm 19% so với năm ngoái.

Quý đầu năm 2024, doanh thu hợp nhất REE tiếp tục giảm 22% xuống 1.837 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 549 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ.

REE lý giải mảng điện trong quý đầu năm chịu ảnh hưởng từ lợi nhuận các công ty thành viên cũng như liên kết thuộc nhóm thuỷ điện giảm mạnh so với cùng kỳ, bao gồm CTCP Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh, CTCP Thuỷ điện Thác Bà, CTCP Thuỷ điện Thác Mơ, CTCP Thuỷ điện Miền Trung…

Năm 2024, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 10.588 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.409 tỷ đồng, lần lượt tăng 23% và 10% so với thực hiện năm ngoái. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, REE thực hiện được 33% kế hoạch lợi nhuận.