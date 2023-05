Công ty con của Vingroup muốn rót gần 7.000 tỷ đồng vào "siêu dự án" hơn 42.000 tỷ ở Đông Anh

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC, mã: VEF) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông diễn ra vào ngày 25/5. VEFAC là công ty con của Vingroup với tỷ lệ biểu quyết 87,97%, tỷ lệ lợi ích 86,54%.

Theo đó, về kế hoạch kinh doanh năm 2023, VEFAC tiếp tục triển khai đồng thời các Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và Dự án Khu đô thị mới Đông Anh tại huyện Đông Anh, Hà Nội; Dự án Tổ hợp Trung tâm Thương mại Dịch vụ tại 148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và Dự án Khu Chức năng Đô thị Nam Đại lộ Thăng Long tại Mễ Trì, Hà Nội.

Trong khi các hoạt động hội chợ triển lãm vẫn tạm thời được tổ chức thuê tại địa điểm khác, vì vậy, VEFAC xác định kế hoạch kinh doanh trong năm 2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 200 tỷ. 

Đáng chú ý, một nội dung quan trọng trong cuộc họp lần này là thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.

Theo đó, VEF trình cổ đông kế hoạch phát hành thêm gần 853 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 1:5,12 (nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VEF tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 1 quyền mua sẽ được mua 5,12 cổ phiếu phát hành thêm), với giá 10.000 đồng/cp.

Nếu tăng vốn thành công, vốn điều lệ của VEF dự kiến sẽ tăng từ 1.666 tỷ đồng lên 10.196 tỷ đồng.

Theo tờ trình, VEF sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu vào việc triển khai thực hiện các dự án: Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, xã Đông Hội, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội với số tiền 6.976 tỷ đồng và dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc Gia với số tiền 1.467 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm, huyện Đông Anh (Vinhomes Cổ Loa) đã được UBND TP.Hà Nội duyệt Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 tại Quyết định 2588/QĐ-UBND vào tháng 6/2020.

Theo quy hoạch, khu đất nghiên cứu dự án Vinhomes Cổ Loa gần 385 ha với quy mô dân số dự kiến khoảng 38.100 người. Tổng vốn đầu tư dự án Vinhomes Cổ Loa khoảng 42.215 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia khoảng 7.336 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh năm 2022 của VEF, doanh thu thuần ghi nhận 990 triệu đồng, giảm 84,2% so với năm 2021. Mặc dù doanh thu giảm mạnh nhưng doanh thu tài chính đạt 512,7 tỷ đồng, tăng 27,2% so với năm 2021. Do đó, năm 2022, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 493 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 319,6 tỷ đồng.