Công ty CP Vinam Land nói gì về việc huy động 1.500 tỉ đồng?

Sáng 20-9, ông Nguyễn Hoài Nam, đại diện Công ty Cổ phần Vinam Land, xác nhận với Báo Người Lao Động vừa làm việc với công an về hoạt động của công ty vào chiều 19-9.

Cuộc làm việc diễn ra tại trụ sở UBND xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ngoài cán bộ Cảnh sát Kinh tế tỉnh Phú Yên, còn có lãnh đạo xã và công an xã.

"Thật ra Vinam Land là công ty của tôi. Nói đúng ra mấy đồng chí nhà tôi hơi sơ sót. Tôi cũng muốn thuê hoặc mua 1 căn nhà trên đại lộ Hùng Vương hay đường Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên để làm trụ sở công ty. Tuy nhiên, việc thỏa thuận vẫn chưa xong nên mới thuê căn nhà của chú bảo vệ công ty ở thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy An để mở tạm văn phòng công ty. Cũng sơ sót là nhà đang sửa, chưa đặt bảng hiệu công ty nên chính quyền địa phương không biết" - ông Nam nói và cho biết sẽ cho người đặt bảng hiệu công ty lên sớm và làm việc với chính quyền xã An Chấn để xác nhận công ty có tại địa phương vì đã đăng ký kinh doanh tại tỉnh Phú Yên.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1957, ngụ thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy An) xác nhận với Báo Người Lao Động là Công ty Cổ phần Vinam Land có thuê nhà của ông để mở văn phòng với giá hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. "Công ty mới thuê ngày 15-9 này thôi và hiện chưa ai làm việc vì còn đang sửa chữa" - ông Dũng cho hay.

Căn nhà ông Nguyễn Ngọc Dũng ở thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên mà Công ty Cổ phần Vinam Land cho rằng đang thuê, sửa chữa để đặt văn phòng công ty

Nói về việc huy động vốn, ông Nam khẳng định tính pháp lý của công ty là hoàn toàn đảm bảo. Tuy nhiên, tại tỉnh Phú Yên, công ty chưa hoạt động gì. "Chúng tôi cũng không huy động vốn tại địa phương. Không mua bán, giao dịch bất cứ bất động sản nào ở địa phương cả. Bởi vì việc huy động vốn của chúng tôi là huy động vốn từ các tổ chức tín dụng để đầu tư cả nước, chứ không phải huy động vốn của cá nhân" - ông Nam nói.

Theo ông Nam, không dễ gì phát hành lô trái phiếu. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra rất chặt chẽ nên không thể cứ muốn là phát hành trái phiếu. "Việc phát hành trái phiếu của công ty là nhắm vào việc huy động vốn từ những nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc thông qua các tổ chức tín dụng được ủy thác. Đây là hoạt động chính của Công ty Cổ phần Vinam Land" - ông Nam thông tin.

Ông Nam khẳng định việc nộp vào ngân sách huyện Tuy An hơn 400 triệu đồng là thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn sau khi phát hành thành công lô trái phiếu 1.500 tỉ đồng để huy động vốn.

Công ty Cổ phần Vinam Land đăng ký thay đổi kinh doanh tại tỉnh Phú Yên

Trả lời về việc Chi cục Thuế khu vực Tuy An - Đồng Xuân cho biết Công ty Cổ phần Vinam Land đến nay vẫn chưa kê khai thuế nên chi cục thuế cũng chưa thu thuế công ty này, ông Nam cho rằng vì công ty không kinh doanh gì, không làm bất cứ công việc thương mại nào trên địa bàn tỉnh Phú Yên nên không phát sinh thuế. "Vì vậy mà bộ phận kế toán công ty nghĩ rằng không phải kê khai thuế hay báo cáo thuế hằng tháng, hằng quý. Để dồn lại rồi làm 1 lần. Chứ anh biết rồi, làm sao trốn được thuế nhà nước" - ông Nam giải thích rồi cho biết công ty sẽ xử lý nhanh việc này.

Công ty Cổ phần Vinam Land phát hành lô trái phiếu tổng trị giá lên đến 1.500 tỉ đồng

"Thật ra hoạt động công ty không sai phạm gì cả, chẳng qua tìm không thấy địa chỉ của công ty đâm ra mọi người lo ngại. Chứ chúng tôi không làm ăn kiểu chui lủi, gây nguy hại cho an ninh kinh tế gì cả" - ông Nam khẳng định.

Như Báo Người Lao Động phản ánh, ngày 23-6-2023, Công ty Cổ phần Vinam Land phát hành thành công lô trái phiếu với tổng trị giá lên đến 1.500 tỉ đồng, tuy nhiên thông tin về công ty này rất ít.

Trong khi đó, dù công ty đã đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên, có trụ sở tại thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, nhưng chính quyền địa phương xã An Chấn khẳng định không có doanh nghiệp nào tên Công ty Cổ phần Vinam Land đóng trên địa bàn xã. Chi cục Thuế khu vực Tuy An - Đồng Xuân cũng cho rằng công ty này chưa hề kê khai thuế tại đơn vị, nên đã dấy lên nhiều hoài nghi.