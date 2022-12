Công ty của Chủ tịch Trương Sỹ Bá đăng ký mua gần 5 triệu cổ phiếu BAF, thành viên HĐQT lại muốn bán ra

Thông tin từ Sở GDCK TP.HCM (HoSE), CTCP Siba Holdings, doanh nghiệp do ông Trương Sỹ Bá làm Chủ tịch HĐQT đăng ký mua gần 4,6 triệu cổ phiếu CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã: BAF) để nâng sở hữu 40,5% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 26/12/2022 đến ngày 20/1/2023 theo phương thức khớp lệnh/thỏa thuận.

Cũng trong thời gian từ 26/12/2022 đến ngày 20/1/2023, ông Phan Ngọc Ân, thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc đăng ký bán ra toàn bộ gần 2,5 triệu cổ phiếu BAF để giảm sở hữu về 0%.

Trong khoảng thời gian trên, ông Lê Xuân Thọ, thành viên HĐQT cũng đăng ký bán 795 nghìn cổ phiếu, giảm sở hữu từ 0,58% VĐL về 0,03% cổ phần. Đồng thời, bà Bùi Hương Giang, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký bán ra gần 500 nghìn cổ phiếu để giảm sở hữu từ 3,6% về 3,25% vốn điều lệ.

Như vậy, ông Ân, ông Thọ và bà Giang đăng ký bán ra tổng cộng gần 3,8 triệu BAF, với chung mục đích là nhu cầu tài chính cá nhân. Tổng số cổ phiếu bán ra của Thành viên HĐQT ít hơn 785 nghìn cổ phiếu mà tổ chức liên quan Chủ tịch Trương Sỹ Bá của BAF đăng ký mua.

Ở một diễn biến khác, ông Ngô Cao Cường, Kế toán trưởng CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam mới bị CTCK bán giải chấp 24,5 nghìn cổ phiếu BAF để giảm sở hữu về còn 42,4 nghìn đơn vị, giao dịch được thực hiện từ ngày 14/11 đến ngày 21/11/2022.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của BAF đạt 4.890 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ song lợi nhuận sau thuế đạt 286 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. So với kế hoạch, BAF đã thực hiện được 82% chỉ tiêu doanh thu và 71% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022.

Mới đây, BAF đã khởi động lại kế hoạch phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Cụ thể, BAF dự kiến phát hành 600 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu. Tổng giá trị huy động tối đa 600 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và phát hành tại thị trường trong nước. Thời gian dự kiến triển khai là trong quý IV/2022 đến quý I/2023. Đơn vị mua trái phiếu là International Finance Corporation – thành viên của Ngân hàng Thế giới (WB).

Trước đó, chia sẻ về kế hoạch mở rộng mảng chăn nuôi, BAF cho biết đã và đang phát triển thêm các cụm trại chăn nuôi heo, trong đó mỗi năm BAF sẽ đưa vào vận hành mới 5-6 trang trại với quy mô 5.000 heo nái, 30.000 heo thịt. Đồng thời với việc mở rộng nhà máy thức ăn chăn nuôi, nhà máy giết mổ cũng được mở rộng để khép kín chuỗi 3F (feed – farm – food). Riêng Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi BaF Tây Ninh được IFC tư vấn và đồng hành.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 21/12, thị giá BAF dừng ở mức 18.550 đồng/cp giảm 17% so với hồi đầu năm, song còn thấp hơn 52% so với đỉnh hồi tháng 7/2022.