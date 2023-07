Công ty dệt may hiếm hoi tăng cả doanh thu và lợi nhuận trong quý 1 vừa công bố đứt mạch tăng trưởng

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (mã chứng khoán: TNG) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 6 với doanh thu 701 tỷ đồng, tăng gần 5% so với tháng liền trước nhưng giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy doanh nghiệp đã đứt mạch 4 tháng tăng trưởng doanh thu liên tiếp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu TNG đạt 3.331 tỷ đồng, tăng 3% so với nửa đầu năm trước. Trong đó, doanh thu xuất khẩu chiếm 97% tổng doanh thu. Mỹ và Pháp là hai thị trường lớn nhất, lần lượt chiếm 46% và 15% thị phần. Thị trường nội địa chỉ chiếm 3% doanh thu của công ty trong nửa đầu năm.

Năm 2023, TNG thông qua kế hoạch doanh thu đạt 6,800 tỷ đồng - gần như đi ngang - và lãi sau thuế 299 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, công ty đã thực hiện gần một nửa kế hoạch doanh thu sau nửa đầu năm.

Theo báo cáo chiến lược hồi tháng 6, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC ) cho biết TNG là doanh nghiệp niêm yết hiếm hoi trong ngành dệt may ghi nhận tăng trưởng về cả doanh thu và lợi nhuận trong quý đầu năm. TNG cũng chủ động nhận các đơn hàng ở đơn giá thấp nhằm duy trì đơn hàng, đảm bảo việc làm giữ chân lao động và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Kim ngạch xuất khẩu dệt may 4 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 11,5 tỷ USD, giảm 20% so với cùng kỳ trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng hàng may mặc tại các thị trường lớn như Mỹ và EU suy giảm do lạm phát. Kỳ vọng về hồi phục trong nửa sau năm 2023, và nửa đầu năm 2024 do nền thấp của cùng kỳ; lạm phát tại thị trường Mỹ tiếp tục đà hạ nhiệt; và tận dụng lợi thế EVFTA đối với một số mặt hàng sợi và quần áo được hưởng thuế 0% từ năm 2023.

BVSC dự phóng doanh thu thuần và lãi ròng năm 2023 của đơn vị này lần lượt ở mức 6.883 tỷ đồng (tăng 2%) và 219 tỷ đồng (giảm 25%). Dự phóng này dựa trên việc TNG chủ động giảm giá bán để duy trì đơn hàng và gánh nặng lãi vay lớn.