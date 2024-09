Công ty giải trí - du lịch nghỉ dưỡng của Vingroup và Sun Group đột biến lãi đậm trong nửa đầu năm 2024

CTCP Vinpearl (Công ty con của Tập đoàn Vingroup) và Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc (thành viên của CTCP Tập đoàn Mặt Trời - Sun Group) đều báo lãi đột biến trong nửa đầu năm 2024.

Cụ thể, theo thông báo trên HNX, CTCP Vinpearl đạt 2.600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm 2024, gấp 3,8 lần cùng kỳ. Còn Mặt Trời Phú Quốc lãi hơn 825 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ.

Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc là đơn vị trực tiếp khai thác, sử dụng và quản lý đầu tư dự án cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm (Phú Quốc), hay còn được biết đến với tên gọi Sun World Hòn Thơm Phú Quốc. Dự án đi vào hoạt động từ năm 2018 với công trình nổi bật là cáp treo có tổng chiều dài gần 7.900 m, được chứng nhận cáp treo ba dây dài nhất thế giới.

Cuối tháng 12/2023, công ty đưa vào hoạt động nhiều công trình, sản phẩm giải trí tại thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town). Nổi bật là công trình Cầu Hôn thu hút nhiều lượt tham quan của du khách, chợ đêm bên biển và show diễn Kiss of the Sea được tổ chức vào mỗi tối.

Sun World Hòn Thơm.

Còn Vinpearl là thương hiệu hàng đầu Việt Nam về du lịch và nghỉ dưỡng, bao gồm các tổ hợp khách sạn, biệt thự biển đẳng cấp năm sao và trên năm sao quốc tế.

Khởi đầu từ tổ hợp Vinpearl Resort Nha Trang, sau hơn 20 năm phát triển, hệ thống Vinpearl gồm 30 khách sạn và khu nghỉ dưỡng với tổng công suất trên 15.900 phòng khách sạn và phòng biệt thự, trải dài trên khắp 17 địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam như: Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Nam Hội An, Hạ Long…

Mặc dù Vinpearl có cơ sở hoạt động trên khắp cả nước nhưng trong nửa đầu năm qua nhưng công ty vẫn có lãi chính nhờ hoạt động phát sinh từ thị trường Phú Quốc.

Theo BCTC bán niên của Vingroup, tập đoàn này đã ký thỏa thuận hợp tác kinh doanh với công ty Nam An. Nam An sẽ có quyền hoạt động quản lý và cho thuê biệt thự biển do Vinpearl làm chủ đầu tư.

Lãi phát sinh từ hợp đồng này là 1.223 tỷ đồng. Sau giao dịch, Vinpearl và Vingroup sẽ không nắm giữ quyền kiểm soát hoạt động quản lý và cho thuê khu biệt thự biển kể trên. Tại Phú Quốc hiện Vinpearl cũng đang quản lý khu biệt thự biển.