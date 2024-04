Công ty "họ APEC" API kinh doanh ra sao sau vụ thao túng chứng khoán đình đám khiến chủ tịch vướng lao lý?

Ngày 10/5 sắp tới, CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (mã: API) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Năm nay, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu 670 tỷ đồng, lãi trước thuế 182 tỷ đồng và lãi sau thuế 143 tỷ đồng.

Năm 2024, API cho biết sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển các dự án bất động sản tại các quỹ đất mà công ty sở hữu.

Cụ thể, dự án Royal Park Huế dự kiến mang về doanh thu khoảng 288 tỷ đồng, đến từ các sản phẩm của phân khu mới tại khu D sẽ hoàn thiện pháp lý và đủ điều kiện mở bán.

Dự án Apec Aqua Park Bắc Giang dự kiến thu về 159 tỷ đồng đến từ việc giải phóng hàng tồn kho.

Với dự án Apec Mandala Wyndham Phú Yên, API sẽ triển khai thêm các hoạt động dịch vụ, tăng trưởng doanh thu từ du lịch khách sạn tại dự án.

Bên cạnh đó, năm nay API sẽ tiếp tục triển khai toà cao tầng thứ hai tại Bắc Giang với hơn 500 căn hộ, tổng doanh thu dự kiến 1.500 tỷ đồng. Dự án APEC Dubai Tower Ninh Thuận cũng được triển khai song song với tổng vốn gần 3.000 tỷ đồng.

Trong năm 2023, mảng bất động sản của API gặp nhiều khó khăn. Doanh thu từ bất động sản là mảng chính của API năm 2023 đạt 184,4 tỷ đồng, trong đó dự án Aqua Park Bắc Giang đạt 51,7 tỷ đồng, dự án Apec Mandala Wyndham Phú Yên đạt 121,7 tỷ đồng, dự án Royal Park Huế đạt 10,9 tỷ đồng. Doanh thu đều đến từ việc bán hàng tồn kho của dự án.

Năm 2023, API ghi nhận doanh thu đạt 210,9 tỷ đồng, lỗ trước thuế 45,7 tỷ đồng do tỷ trọng chi phí quản lý, chi phí tài chính trên doanh thu tăng so với năm 2022. Tổng tài sản của công ty đạt 2.285 tỷ đồng. Trong năm 2023 không có thay đổi hay biến động nhiều về tài sản cũng như vốn chủ sở hữu vì lý do thị trường có những tín hiệu không tích cực nên các hoạt động mua bán, sáp nhập... gần như hạn chế tối đa để đảm bảo an toàn cho công ty về dòng tiền.

Phần lớn doanh thu trong 2023 của API đến từ ba dự án bất động sản đã hoàn thành hạ tầng, hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng là APEC Royal Park Huế, APEC Aqua Bắc Giang và APEC Mandala Wyndham Phú Yên.



Trong năm 2023, lãnh đạo nhóm Apec cũng vướng lùm xùm khi vào cuối tháng 6/2023, bà Nguyễn Thị Thanh và ông Nguyễn Đỗ Lăng đã bị khởi tố, tạm giam về tội Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại nhóm doanh nghiệp, theo quyết định của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Ly sau đó đã được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT thay bà Thanh.