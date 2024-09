Công ty kín tiếng nhưng không hề kém cạnh Nvidia: Trỗi dậy trước khi ChatGPT ra đời, vốn hoá tăng 20 lần trong thập kỷ tiền chatbot

Chủ tịch Broadcom và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Kể từ cuối năm 2022, vốn hóa thị trường nhà sản xuất chip Mỹ Broadcom đã tăng vọt từ khoảng 230 tỷ USD lên hơn 700 tỷ USD vào đầu tháng 9. Hiện tại, đây là công ty giá trị thứ 12 trên thế giới kiêm nhà sản xuất chip lớn thứ ba, chỉ xếp sau Nvidia, công ty dẫn đầu về chất bán dẫn trí tuệ nhân tạo (AI) và TSMC, nhà sản xuất tên tuổi của Đài Loan (Trung Quốc).

Giống như Nvidia và TSMC, Broadcom thu được lợi nhuận lớn từ cơn sốt AI. Những gã khổng lồ công nghệ như Google, Amazon và Microsoft phụ thuộc rất nhiều vào bộ xử lý của Nvidia để chạy mô hình AI của họ, song cũng cố gắng phát triển các chip riêng tùy chỉnh dưới sự giúp đỡ của Broadcom.

Một phiên bản chip AI của Google phát hành gần đây được chính đội ngũ Broadcom phát triển. OpenAI, nhà sản xuất ChatGPT, cũng đang nghiên cứu thiết kế một con chip tùy chỉnh cùng Broadcom.

Broadcom hưởng lợi từ vị thế một trong những nhà cung cấp chip mạng hàng đầu cho các trung tâm dữ liệu và quyền sở hữu VMware, công ty sản xuất phần mềm đám mây. Nhu cầu về cả hai đều tăng vọt trong cơn sốt AI.

Kết quả, vào ngày 5 tháng 9, Broadcom báo cáo doanh thu tăng 47% trong khi lợi nhuận hoạt động tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Kỳ vọng doanh số sẽ tăng 51% trong quý tới.

Hock Tan, Chủ tịch và CEO của Broadcom, nhận định: “Chúng tôi rất vui với hai động lực tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ cho Broadcom trong quý I và toàn năm tài chính 2024. Thứ nhất, việc mua lại VMware đang thúc đẩy tăng trưởng doanh thu trong phân khúc phần mềm cơ sở hạ tầng. Thứ hai, nhu cầu mạnh mẽ cho các sản phẩm mạng trong trung tâm dữ liệu AI, cũng như các bộ gia tốc AI tùy chỉnh từ các trung tâm quy mô siêu lớn, đang thúc đẩy tăng trưởng trong phân khúc bán dẫn”.

Nên nhớ rằng sự trỗi dậy của Broadcom đã bắt đầu từ rất lâu trước khi ChatGPT ra đời. Trong thập kỷ trước khi phát hành chatbot, giá trị Broadcom đã tăng gấp 20 lần. Kể từ khi thành lập vào năm 2005, công ty này đã chi hơn 140 tỷ USD cho các thương vụ mua lại.

Broadcom bắt đầu hoạt động vào năm 2005 với tên gọi Avago, một công ty tách ra từ Agilent Technologies, nhà sản xuất linh kiện điện tử. Năm 2015, sau khi mua lại một loạt các công ty bán dẫn nhỏ, Avago đã đạt được thỏa thuận thâu tóm Broadcom - nhà thiết kế chip có doanh thu gần gấp đôi doanh thu của công ty này - với giá 37 tỷ USD. Avago từ đó cũng đổi tên thành Broadcom.

Sau khi nỗ lực thâu tóm Qualcomm với giá 130 tỷ USD bị Donald Trump dập tắt vào năm 2018 vì lý do an ninh quốc gia, Broadcom chuyển sang phần mềm thay thế, hiện chiếm khoảng 20% doanh thu công ty. Sau khi thâu tóm một nhà sản xuất phần mềm cho máy tính lớn và một doanh nghiệp an ninh mạng, công ty này tiếp tục thực hiện thương vụ mua lại lớn nhất từ trước đến nay khi chi 69 tỷ USD cho VMware.

Khi lựa chọn mục tiêu, Broadcom chủ yếu tìm kiếm các công ty có sản phẩm tốt và thị phần thống lĩnh nhưng hoạt động kém. Chiến lược theo kiểu vốn tư nhân bao gồm cắt giảm chi phí bằng cách loại bỏ các lớp quản lý và tập trung vào số lượng sản phẩm nhất định. Vào tháng 11, ngay sau khi hoàn tất việc mua lại VMware, Broadcom đã sa thải 2.800 nhân viên.

Một số phòng ban có thể bị cắt giảm, song hoạt động đầu tư vào nghiên cứu và phát triển không bao giờ bị lơ là. Các kỹ sư chiếm gần ¾ lực lượng lao động của Broadcom. Ông chủ Hock Tan lập luận rằng điều này giúp giữ cho mọi thứ trở nên đơn giản.

Hiện tại, các khách hàng của công ty, bao gồm Apple và Google, đang đẩy mạnh nỗ lực thiết kế chip riêng và điều này có thể làm suy yếu hoạt động kinh doanh sinh lợi của Broadcom đối với silicon tùy chỉnh. Thiết kế chip AI là một việc khó khăn, Mark Lipacis của Evercore, một ngân hàng đầu tư, lưu ý. Khách hàng của Broadcom sẽ mất thời gian nếu tự phát triển.

Một mối lo ngại khác đến từ chiếc ghế kế nhiệm ông Tan. Người đàn ông này, hiện đã ngoài 70 tuổi, đã điều hành công ty từ năm 2006. Ông từng là giám đốc điều hành được trả lương cao nhất trong rổ chỉ số S&P 500 của Mỹ hồi năm ngoái, với gói lương trị giá 162 triệu USD. Công cuộc tìm người kế nhiệm ông Tan được cho là khá khó khăn bởi không dễ tìm được người có đủ chuyên môn và độ tinh tường đến vậy.

Được biết Broadcom là công ty bán dẫn lớn sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng, trải dài trên các thị trường không dây, mạng, băng thông rộng, lưu trữ và công nghiệp. Đây cũng là công ty lớn trong ngành công nghiệp phần mềm, cung cấp giải pháp về ảo hóa, cơ sở hạ tầng và bảo mật.

Trước làn sóng bán dẫn, cổ phiếu Broadcom đã tăng 21% trong năm nay. Điều này cho thấy công ty hưởng lợi vô cùng nhiều từ cuộc cách mạng AI đang bùng nổ.

Broadcom không được biết đến bởi GPUs như Nvidia. Thay vào đó, sức mạnh của công ty này là chip mạng lưới cho phép các linh kiện AI làm việc cùng với nhau. Ví dụ như, vào tháng 4/2023, công ty đã cho ra mắt mạng Jericho3-AI được thiết kế cho việc liên kết hiệu suất cao cụm gồm 32.000 GPU.

Theo: The Economist, Reuters