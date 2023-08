Công ty liên quan đến con gái Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân không mua đủ lượng cổ phiếu HQC đăng ký do thiếu tiền

CTCP Đầu tư Nam Quân vừa thông báo đã mua 1 triệu cổ phiếu HQC của CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân trên tổng số 20 triệu đơn vị đăng ký trước đó. Nguyên nhân không hoàn tất giao dịch được tổ chức này đưa ra là “chưa sắp xếp được đủ nguồn tài chính” . Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận trong thời gian 2/8-25/8.

Trước khi thực hiện giao dịch, Đầu tư Nam Quân không nắm giữ cổ phiếu HQC nào. Đầu tư Nam Quân là tổ chức có liên quan đến bà Trương Nguyễn Song Vân, Phó Tổng Giám đốc Địa ốc Hoàng Quân. Bà Vân còn là con gái ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Địa ốc Hoàng Quân. Hiện tại, cá nhân bà Vân cũng không trực tiếp nắm giữ cổ phiếu HQC nào.

Ở chiều ngược lại, trong cùng thời gian 9/8-11/8, ông Trương Anh Tuấn và tổ chức có liên quan đã đồng loạt thoái toàn bộ vốn khỏi HQC với mục đích cân đối danh mục đầu tư. Trong đó, ông Tuấn đã bán thỏa thuận toàn bộ hơn 16,3 triệu cổ phiếu HQC nắm giữ (tỷ lệ 3,43%). Tương tự, Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân (tổ chức cũng do ông Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT) đã bán khớp lệnh toàn bộ hơn 3,07 triệu cổ phiếu HQC (tỷ lệ 0,65%).

Trước đó, vợ Chủ tịch Tuấn là bà Nguyễn Thị Diệu Phương, Phó chủ tịch HĐQT HQC cũng đã bán ra 18 triệu cổ phiếu HQC để giảm sở hữu từ 3,82% vốn về 0% vốn, tương ứng vỏn vẹn 6 cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện từ ngày 25/5-1/6.

Điều này cũng trái ngược với những lời khẳng định chắc nịch của vị Chủ tịch HQC với cổ đông. Tại kỳ họp thường niên 2023 diễn ra hồi tháng 4, ông Tuấn còn cho rằng đến năm 2024, giá cổ phiếu HQC có thể về mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu). Giá trị sổ sách của HQC là hơn 9.000 đồng/cổ phiếu, còn giá hợp lý ở thời điểm hiện tại là 5.000 đồng/cổ phiếu cho nên giá thị trường đang hơi rẻ so với giá trị của công ty.

Trên thị trường, cổ phiếu HQC đang giao dịch quanh mức 4.340 đồng/cp, giảm 15% so với đỉnh một năm đạt được đầu tháng 8 nhưng vẫn cao hơn 63% so với thời điểm đầu năm 2023.

Về kết quả kinh doanh quý 2/2023, Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận doanh thu thuần chỉ đạt 103 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi ròng chỉ đạt xấp xỉ 1 tỷ đồng, giảm 87% so với quý 2/2022. Lũy kế 6 tháng, Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận tổng doanh thu 147 tỷ đồng và lãi ròng vỏn vẹn 2,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 38% và giảm 85% so với nửa đầu năm 2022. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp bất động sản này mới chỉ thực hiện được 2% mục tiêu cả năm.