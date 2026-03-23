Công ty lọc dầu 5 tỷ USD của Việt Nam muốn đổi tên, phấn đấu vận hành 126% công suất

CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã BSR) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với nhiều nội dung đáng chú ý như việc đổi tên, kế hoạch kinh doanh 2026, phương án phân phối lợi nhuận,…

Đổi tên công ty

Tại Chiến lược phát triển BSR đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn, đối với mục tiêu phát triển tổng quát sẽ gồm có công tác xây dựng và phát triển thành Tổng Công ty.

BSR là đơn vị nòng cốt trong lĩnh vực lọc – hóa dầu, việc đổi tên thành Tổng Công ty nhằm phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty, góp phần nâng tầm tổ chức và tái định vị vai trò, hình ảnh trong chuỗi giá trị ngành dầu khí.

Thực tiễn cho thấy nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp trọng yếu khi mở rộng quy mô, vai trò điều phối hoặc khẳng định vị thế đầu ngành cũng đã thực hiện đổi tên để phản ánh đúng tầm vóc, trong đó bao gồm việc sử dụng cụm từ “Tổng Công ty” trong tên gọi, nhằm tăng tính nhận diện và phù hợp với vai trò điều hành trong hệ sinh thái doanh nghiệp. Đồng thời, việc đổi tên cũng tạo thuận lợi trong hợp tác quốc tế và tiếp cận thị trường vốn.

Từ bối cảnh này, việc thay đổi tên gọi của BSR thành Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc dầu Việt Nam được xem là bước đi tất yếu, phản ánh đúng tầm nhìn chiến lược và mở đường cho các bước tái định vị thương hiệu ở cấp độ cao hơn trong giai đoạn tới.

Sau khi đổi tên, Tổng Công ty vẫn tiếp tục sử dụng website là www.bsr.com.vn và mẫu thiết kế logo/nhãn hiệu BSR như hiện tại nhằm kế thừa hình ảnh, độ nhận diện thương hiệu đã được Công ty xây dựng và phát triển trong suốt hành trình hơn 15 năm qua.

Kế hoạch lợi nhuận giảm 58%

Về kế hoạch kinh doanh 2026, BSR đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu hợp nhất đạt hơn 154.140 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.162 tỷ đồng, lần lượt tăng 25% và giảm 58% so với thực hiện năm 2025. Công ty đặt mục tiêu nộp NSNN gần 12.600 tỷ đồng.

BSR sẽ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm phát triển NMLD Dung Quất theo hướng nhà máy sản xuất các sản phẩm lọc hóa dầu có năng lực cạnh tranh cao, góp phần hiện thực hóa định hướng “BSR - dẫn đầu các sản phẩm lọc hóa dầu” và từng bước xây dựng BSR trở thành Tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực lọc hóa dầu, năng lượng mới và nhiên liệu bền vững trọng điểm của Việt Nam.

Tập trung vận hành nhà máy an toàn, ổn định, liên tục và hiệu quả ở công suất và cơ cấu sản phẩm tối ưu phù hợp với điều kiện thị trường; tiết giảm chi phí và nâng cao hệ số sử dụng tài sản; phấn đấu đạt công suất vận hành quy đổi trung bình năm 2026 đạt trên 126,4% công suất thiết kế của nhà máy để nâng cao sản lượng và doanh thu góp phần bù thiếu hụt doanh thu do giảm giá dầu thô.

Bên cạnh đó, BSR cũng sẽ chủ động triển khai công tác mua nguyên liệu (dầu thô, nguyên liệu trung gian, cấu tử phối trộn, v.v…) với phụ phí dầu thô và chi phí liên quan đến dầu thô tối ưu đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu cho nhà máy vận hành ở công suất cao theo kế hoạch.

Dự chi 1.500 tỷ chia cổ tức tiền mặt

Về phương án phân phối lợi nhuận, BSR dự kiến sẽ chi 1.500 tỷ dồng để trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Sau khi trích Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng,…, lợi nhuận sau thuế giữ lại còn 2.924 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu BSR đã giảm 30% từ đỉnh lịch sử hồi đầu tháng 3, xuống mức 26.100 đồng/cp. Tại mức thị giá này, giá trị vốn hóa thị trường của BSR lên đến 130.000 tỷ đồng (~5 tỷ USD).