Công ty Nhật Nam sử dụng 9.000 tỷ huy động của 20.000 nhà đầu tư ra sao?

Cụ thể, tại cuộc họp báo chiều 1/10, do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, quá trình điều tra từ năm 2020 - 2022, Công ty Nhật Nam đã thu được khoảng gần 9 nghìn tỷ đồng từ khoảng 20 nghìn cá nhân thông qua hơn 45 nghìn hợp đồng hợp tác kinh doanh (một cá nhân ký nhiều hợp đồng).

Vũ Thị Thuý, Chủ tịch HĐQT Công ty Nhật Nam.

Công ty đã sử dụng số tiền này để chi trả tiền gốc và lãi cho các cá nhân, với số tiền khoảng trên 4 nghìn tỷ đồng. Chi phí cho hoạt động của công ty thông qua tài khoản ngân hàng lên tới 520 tỷ đồng, và đã chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng 2 nghìn tỷ đồng. Thúy sử dụng cá nhân khoảng trên 600 triệu đồng. Số tiền còn lại khoảng gần 1 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội đã đề nghị Thành uỷ bổ sung vụ án vào diện theo dõi và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Thành uỷ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để dư luận được biết. Kết quả điều tra và xử lý đối với vụ án này, Công an TP sẽ kịp thời cập nhật thông tin.

Cơ quan điều tra đã tiến hành thu thập hồ sơ và tài liệu cho thấy, Công ty Nhật Nam đã đầu tư khoảng 150 tỷ đồng để mua bất động sản và góp vốn vào dự án tại Bắc Giang. Công ty Nhật Nam đã mua 16 biệt thự tại Sơn Tây và 7 ô đất tại Thanh Hóa. Tuy nhiên, giá trị đầu tư của mỗi ô đất chưa được xác định.

Ngoài ra, Vũ Thị Thuý và chồng là Mai Thanh Tùng đã đứng tên cá nhân để đầu tư mua các bất động sản và cổ phần công ty trị giá khoảng 92 tỷ đồng, cũng như 8 bất động sản tại Mỹ Đức, Hà Nội (Tùng đã bán hết vào tháng 1/2022).

Từ năm 2019 đến nay, Công ty Nhật Nam đã mở 3 nhà hàng và khách sạn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, nhưng doanh nghiệp không đạt hiệu quả kinh doanh nên đã đóng cửa vào cuối năm 2022. Vũ Thị Thúy tại cơ quan điều tra đã thừa nhận rằng các hoạt động đầu tư và kinh doanh của công ty Nhật Nam đều chưa thu được lợi nhuận. Công ty không có bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình và Bình Thuận như đã được quảng cáo.

Dựa trên tài liệu và chứng cứ thu thập được, vào ngày 30/8, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam), theo quy định tại Điều 174 của Bộ Luật Hình sự.

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam (4 tháng) đối với Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty Nhật Nam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo quy định tại Điều 174 của Bộ Luật Hình sự.