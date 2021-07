Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tại Bình Thuận

Công ty cũng triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, tích cực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch của tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, từ ngày 01/6/2021, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã tổ chức cho lực lượng vận hành, sửa chữa cắm trại tập trung, ăn nghỉ, sinh hoạt sau giờ làm việc ngay trong Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 với khoảng 250 người nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 cho CBCNV của Công ty. Công tác này càng được triển khai chặt chẽ, mở rộng hơn cho cả lực lượng lao động gián tiếp khi trong tỉnh Bình Thuận xuất hiện ca nhiễm mới, nhất là trong giai đoạn giãn cách xã hội theo chỉ đạo của địa phương

Do đã được chuẩn bị đầy đủ cho các phương án, biện pháp phòng dịch, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống từ trước khi xuất hiện dịch bệnh COVID-19, nên Công ty nhanh chóng thực hiện cách ly, đảm bảo đầy đủ thiết bị, cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm, thực phẩm và điều kiện sinh hoạt cho CBCNV, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sản xuất. Đến thời điểm hiện tại, tình hình sức khỏe, sinh hoạt của CBCNV trong lực lượng tham gia cắm trại đều tốt, công tác sản xuất điện của Công ty luôn đảm bảo an toàn, liên tục, đáp ứng tốt huy động của Điều độ hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, cung ứng đủ điện cho sản xuất, phát triển kinh tế và công tác phòng chống dịch của cả nước, nhất là các đợt cao điểm nắng nóng vừa qua.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội đối với cộng đồng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp; Hưởng ứng Thư kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19" ngày 31/05/2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã ủng 300 triệu đồng vào Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 của tỉnh Bình Thuận thông qua UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đóng góp hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm, vật dụng y tế cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận, đồng hành cùng các y, bác sỹ, nhân viên y tế của Trung tâm trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tỉnh; ủng hộ hơn 02 tấn gạo cho 3 khu vực đang thực hiện lệnh phong tỏa hẹp tại thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong....

Công ty thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ tiền, quà, nhu yếu phẩm cho địa phương

Tính đến hết tháng 6/2021, tổng số tiền Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã đóng góp, ủng hộ cho các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Thuận là gần 450 triệu đồng. Hiện, Công ty đang cố gắng nỗ lực, phấn đấu tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo sản xuất điện an toàn - liên tục - kinh tế, đảm bảo tốt công tác quản lý môi trường, vừa tích cực thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, an sinh xã hội để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh Bình Thuận.