PTM - Công ty phân phối xe MG trở lại sàn UPCOM: Cổ phiếu tăng 40%

Ngày 22/8/2025, 32 triệu cổ phiếu PTM của Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM chính thức giao dịch trở lại trên UPCoM. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 20.000 đồng/cp, tương ứng mức vốn hóa khởi điểm 640 tỷ đồng, gấp đôi vốn điều lệ.

Cổ phiếu này nhanh chóng tăng hết biên độ (40%) lên mức giá 28.000 đồng, tương đương giá trị vốn hóa gần 900 tỷ đồng.

PTM là công ty con trực thuộc CTCP dịch vụ ô tô Hàng Xanh (HAXACO, mã chứng khoán HAX) – doanh nghiệp giữ thị phần số 1 về phân phối xe Mercedes-Benz tại Việt Nam. PTM hoạt động chính trong mảng phân phối xe MG trong mối quan hệ hợp tác chiến lược với SAIC Motor Việt Nam (đơn vị chủ quản MG) và đang nắm khoảng 40% thị phần phân phối xe MG.

Hiện tại, PTM sở hữu 14 đại lý MG chính hãng cùng với 02 đại lý liên kết trên khắp cả nước, với 1.086 cán bộ, công nhân viên.

PTM từng niêm yết lần đầu trên HNX từ năm 2009, sau đó chuyển sang UPCoM vào năm 2015. Tuy nhiên, đến cuối năm 2018, cổ phiếu PTM bị hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM do không còn đủ điều kiện công ty đại chúng.

Trở lại hành trình niêm yết, năm 2024, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 320 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu tỷ lệ 1:1. Haxaco ban đầu sở hữu 98,3% vốn điều lệ của PTM, nay giảm xuống còn 51,62% do yêu cầu của MG và Mercedes-Benz về việc tách bạch chủ sở hữu theo từng thương hiệu ô tô.

Tổng giám đốc Trần Văn Mỹ cho biết, PTM lên sàn chứng khoán nhằm chứng minh tính minh bạch với mục tiêu “đi đường dài”, kỳ vọng uy tín của PTM không chỉ được xây dựng ở Việt Nam mà có thể vươn ra tầm quốc tế.

“Với một công ty đại chúng trên sàn chứng khoán, khi đối tác nước ngoài của chúng tôi muốn đầu tư, và với cả đối tác lớn SAIC Motor Việt Nam, họ sẽ đều nhìn thấy sự minh bạch, công khai trong công bố thông tin của doanh nghiệp” – Ông Mỹ nói – “Tôi tin rằng uy tín của PTM nói chung và thương hiệu MG nói riêng tại Việt Nam sẽ tăng lên thông qua sự minh bạch đó”.

Trong khi đó, theo Tổng giám đốc công ty, huy động vốn không phải là một vấn đề quá lớn với doanh nghiệp khi đã hoạt động một cách ổn định và chiếm thị phần lớn trên thị trường.

Ông Trần Nam Thắng – Tổng giám đốc SAIC Motor Việt Nam nhấn mạnh: “PTM là một ví dụ rất tốt cho hệ thống đại lý của chúng tôi. Khi đã được niêm yết trên sàn, tất cả mọi thông tin đều minh bạch và các đối tác khác ngoài PTM, các group đại lý khác cũng sẽ nhìn vào đó như một tấm gương, một phương thức hoạt động để cùng phát triển".

Với sự hỗ trợ và cam kết đầu tư lâu dài của đối tác chiến lược là SAIC Motor, PTM kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng thị phần và nâng vị thế của MG lên top 5 thị trường ô tô Việt Nam. Nếu thuận lợi, công ty sẽ lên sàn HOSE vào năm 2026.