Công ty sản xuất phốt pho vàng "nhà" Đức Giang báo lãi quý 3/2024 giảm mạnh, tiền mặt chiếm quá nửa tài sản

CTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam (mã: PAT), công ty do Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC) gián tiếp sở hữu qua Đức Giang Lào Cai (mã DGL) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2024.

Theo đó, PAT ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 627 tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, chi phí giá vốn tăng mạnh 45% khiến lợi nhuận gộp co hẹp lại còn 113 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp cũng sụt giảm từ mức 23% xuống còn 18%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt gần 11 tỷ đồng, giảm 25%. Chi phí tài chính lại tăng mạnh 53% lên hơn 7 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí khác, PAT báo lợi nhuận trước thuế đạt 71 tỷ đồng và sau thuế ghi nhận 67 tỷ đồng, cùng “đi lùi” 19% so với thực hiện quý 3/2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm , công ty “cháu” của Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.293 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 184 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và 21% so với cùng kỳ.

Năm 2024, doanh nghiệp này lên kế hoạch doanh thu đạt 1.674 tỷ và lãi sau thuế 230 tỷ đồng. Sau 9 tháng đầu năm, PAT đã hoàn thành được 77% mục tiêu về doanh thu và 80% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Tại thời điểm 30/9/2024, tổng tài sản của PAT ghi nhận 988 tỷ đồng, giảm 18% so với hồi đầu năm. Trong đó, lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi có giá trị lên tới 530 tỷ đồng, chiếm 54% tổng tài sản. Vốn chủ sở hữu đạt gần 663 tỷ đồng; lãi sau thuế chưa phân phối đạt gần 184 tỷ đồng.

Về cơ cấu sở hữu, công ty mẹ là CTCP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (DGL) nắm 51% vốn, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT PAT nắm 7,69% vốn và ông Đào Hữu Duy Anh, con trai ông Huyền nắm 9,04% cổ phần.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PAT đang trong quãng đi ngang hơn 2 tháng trở lại đây, hiện thị giá dừng ở mức 87.500 đồng/cp.