Công ty sản xuất pin cho VinFast công bố thông tin 'sốc': Sắp có pin chạy gần 1,8 triệu km vẫn còn 80%, sạc đầy trong 12 phút nhưng không giảm tuổi thọ

Trong bối cảnh nhiều người vẫn lo ngại về độ bền của pin khi sử dụng sạc nhanh cho xe điện, CATL vừa đưa ra một tuyên bố có thể làm thay đổi nhận thức này. Theo đó, công ty cho biết bộ pin thế hệ mới sử dụng công nghệ 5C có thể chịu được nhiều năm sạc nhanh liên tục mà không bị suy giảm đáng kể về dung lượng và tuổi thọ thậm chí có thể vượt mức quãng đường xe chạy trong đời. Đây là nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là đơn vị cung cấp pin cho một số dòng ô tô điện VinFast.

Cụ thể, CATL tuyên bố rằng pin 5C của hãng giữ được gần 80% dung lượng ban đầu sau 3.000 chu kỳ sạc đầy và xả hoàn chỉnh khi thử nghiệm dưới điều kiện lý tưởng ở 20 độ C. Quy đổi theo quãng đường vận hành, mức độ này tương đương với gần 1,8 triệu km, gấp khoảng 6 lần mức tuổi thọ pin trung bình hiện nay. Nói cách khác, pin có thể bền vượt cả đời xe nếu chủ xe thường xuyên sử dụng các trạm sạc nhanh suốt thời gian dài.

CATL đang thử nghiệm một loại pin mới ưu việt hơn. Ảnh phác họa pin xe điện bởi AI

Người tiêu dùng thường lo lắng rằng việc sử dụng sạc nhanh thường xuyên sẽ làm pin xuống cấp nhanh hơn so với sạc thông thường, nhất là khi nhiệt độ pin tăng cao trong quá trình sạc. CATL cho biết công nghệ 5C vượt trội ở khả năng chống chịu các vòng sạc nhanh liên tục và có thể áp dụng ngay cả trong môi trường nhiệt độ khắc nghiệt lên tới 60 độ C (tương đương cái nóng mùa hè tại Dubai). Trong điều kiện này, pin vẫn giữ được 80% dung lượng sau 1.400 chu kỳ sạc-xả, tương đương khoảng 840.000km lăn bánh, đây vẫn là mức vẫn cao hơn nhiều so với đa số pin xe điện thương mại hiện nay.

Thuật ngữ “5C” trong tên gọi công nghệ của CATL phản ánh tốc độ sạc và xả cao gấp 5 lần so với tiêu chuẩn thông thường, cho phép pin nhận năng lượng nhanh hơn đáng kể. Trong thực tế, pin 5C có thể sạc đầy trong khoảng 12 phút – một tốc độ sạc được đánh giá là siêu nhanh, gần tiệm cận với thời gian đổ xăng truyền thống ở các xe chạy động cơ xăng.

Pin được thử nghiệm ở nhiệt độ 60 độ C. Ảnh: Carscoops

Mặc dù các tuyên bố về tuổi thọ pin vượt triệu km nghe có vẻ “khó tin” đối với một số chuyên gia và người dùng, cam kết này cho thấy hướng đi mà ngành pin xe điện đang hướng tới: kéo dài tuổi thọ pin ngay cả khi thường xuyên sử dụng sạc nhanh, đồng thời xóa dần nỗi lo chai pin – một trong những rào cản lớn khiến người tiêu dùng chần chừ khi chuyển sang xe điện.

Các thông tin từ CATL cũng đồng thời nhấn mạnh mức độ tiến bộ trong nghiên cứu và phát triển pin EV, khi nhà sản xuất này không chỉ tập trung vào tốc độ sạc nhanh hơn, mà còn cải thiện khả năng chống xuống cấp theo thời gian – điều mà nhiều hãng xe và khách hàng lâu nay coi là “điểm yếu cố hữu” của pin lithium-ion so với động cơ đốt trong.

Hiện tại, CATL chưa công bố chính xác thời điểm loại pin 5C này sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt trên các mẫu xe điện thương mại, nhưng tuyên bố về tuổi thọ vượt xa tiêu chuẩn hiện nay chắc chắn sẽ được nhiều nhà sản xuất ô tô và người dùng quan tâm. Nếu những cam kết này trở thành hiện thực trong xe thương mại, lo ngại về tuổi thọ pin và sự suy thoái khi sạc nhanh có thể không còn là rào cản lớn đối với việc chuyển sang ô tô điện trong thời gian tới.