Công ty sản xuất thuốc ung thư duy nhất trên sàn DBD tiếp tục tiến trình chào bán riêng lẻ cho đối tác ngoại, kế hoạch doanh thu 2.000 tỷ đồng

Trên thị trường chứng khoán, CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar – mã chứng khoán DBD) là doanh nghiệp dược duy nhất sản xuất thuốc ung thư, cũng là 1 trong 3 nhóm sản phẩm chủ lực tạo nên tên tuổi và lợi thế cạnh tranh cho công ty, bên cạnh 2 nhóm khác là thuốc kháng sinh và dung dịch thẩm phân.

Động lực tăng trưởng trong những năm tiếp theo của Bidiphar sẽ tiếp tục đến từ nhóm dược phẩm tự sản xuất. Cụ thể, với nhóm thuốc điều trị ung thư, ở dạng thuốc tiêm, Bidiphar đang thực hiện nâng cấp dây chuyền sản xuất từ tiêu chuẩn GMP-WHO lên tiêu chuẩn GMP – EU; đầu tư Nhà máy thuốc OSD Non-betalactam tiêu chuẩn GMP - EU, Nhà máy sản xuất các thuốc vô trùng tiêu chuẩn GMP – EU và Nhà máy sản xuất dược phẩm Dịch thận tiêu chuẩn GMP – WHO.

Việc hoàn tất chứng nhận GMP-EU sẽ giúp Bidiphar có thể tham gia vào thị trường lớn hơn nhiều so với doanh thu nhóm thuốc điều trị ung thư ở thời điểm hiện tại.

Tăng trưởng tốt hàng tự sản xuất, lợi nhuận 2023 đạt kỷ lục

Năm 2023, Bidiphar ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu 1.732 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt con số kỷ lục 320 tỷ đồng, vượt 7% so với kế hoạch nhờ tăng tỷ trọng hàng tự sản xuất (qua đó cũng giúp cải thiện biên lợi nhuận gộp tốt từ 2019 tới nay). Bên cạnh đó, nhờ phân loại và phát triển chất lượng khách hàng nên Bidiphar có sự tăng trưởng tốt về số lượng khách hàng và doanh thu trên từng khách hàng.

Bidiphar tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các kênh ETC (đấu thầu) và kênh OTC (bán lẻ), cải thiện công tác giao hàng của Logistics, thực hiện nhiều chính sách bán hàng, marketing đa dạng và đẩy mạnh công tác đào tạo cho đội ngũ kinh doanh. Kết quả, các kênh ETC, OTC, xuất khẩu đều ghi nhận tăng trưởng tích cực trong 2023. Cụ thể, kênh ETC - đấu thầu ghi nhận 1.014 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với năm 2022; Kênh OTC - Bán lẻ, xuất khẩu ghi nhận 563,6 tỷ đồng, tăng hơn 2% so với năm 2022.

Trong năm, công ty đã ký hợp đồng và triển khai đầu tư dự án thuốc vô trùng 220 tỷ đồng; đầu tư mua sắm, nâng cấp, sửa chữa bổ sung trang thiết bị nhà máy tại Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn gần 47 tỷ đồng; đầu tư chuyển tiếp các dự án đang thực hiện 13,5 tỷ đồng.

Nhìn lại giai đoạn 2019 - 2023, Bidiphar tăng trưởng tốt về doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể, doanh thu từ 1.321 tỷ đồng (năm 2019) đã tăng lên 1.732 tỷ đồng (năm 2023); lợi nhuận cũng tăng từ 174 tỷ đồng (năm 2019) lên mức 320 tỷ đồng trong năm qua.

Trong đó, doanh thu hàng tự sản xuất đạt mốc 1.500 tỷ đồng vào năm 2022, và tiếp tục tăng lên 1.658 tỷ đồng năm 2023, tương ứng tăng 178% so với năm 2019. Cổ tức cũng được duy trì ở tốt từ 15% đến 30%.

Điểm nhấn của Bidiphar trong giai đoạn 5 năm vừa qua là tái cấu trúc thành công, có thể kể đến như việc triển khai chính sách thay đổi cơ cấu kinh doanh nhằm tối ưu hóa hoạt động và tăng cường hiệu suất hoạt động của nhà máy, tập trung đẩy mạnh kinh doanh các mặt hàng dược phẩm Công ty sản xuất; xây dựng. Bidiphar cũng phát triển hệ thống phân phối theo ngành dọc, thay đổi điều chỉnh cách quản l; đẩy mạnh tái cấu trúc nhân sự, thay đổi mô hình tổ chức, đào tạo nhân lực, cải thiện môi trường làm việc…giúp nâng cao năng suất lao động.

Đồng thời, khánh thành nhà máy thuốc điều trị ung thư tại Nhơn Hội theo tiêu chuẩn GMP-WHO vào tháng 12/2023 và tiếp tục nâng cấp tiêu chuẩn GMP-EU trong kỳ tới 2025-2026.Cũng trong tháng 12/2023, Bidiphar khởi công xây dựng nhà máy thuốc vô trùng thể tích nhỏ theo tiêu chuẩn GMP-EU tại Nhơn Hội.

Kế hoạch doanh thu 2.000 tỷ đồng, đầu tư thêm một dự án mới tiêu chuẩn GMP-EU

Năm 2024, Bidiphar lên kế hoạch doanh thu chạm mốc 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tương đương thực hiện 2023, là 320 tỷ đồng. Kế hoạch cổ tức tối thiểu 20%.

Mục tiêu cụ thể ở kênh bệnh viện, Bidiphar ập trung phát triển nhóm kháng sinh tiêm, tiêm truyền, đảm bảo tăng trưởng ở mức 30%; Kênh nhà thuốc thì đẩy mạnh bán các sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm chủ lực; phát triển khách hàng nhà thuốc, tăng doanh thu bình quân trên mỗi khách hàng;



Về kế hoạch đầu tư trong năm 2024, Bidiphar dự kiến giải ngân số tiền hơn 842 tỷ đồng; trong đó, gần 108 tỷ đồng để đầu tư mua sắm, nâng cấp, sửa chữa bổ sung trang thiết bị cho nhà máy 498 Nguyễn Thái Học; hơn 734 tỷ đồng tiền để đầu tư chuyển tiếp các dự án gồm: Nhà máy ung thư Nhơn Hội (84 tỷ đồng); Nhà máy sản xuất vô trùng thể tích nhỏ (gần 624 tỷ đồng); Tòa nhà văn phòng Bidiphar (16,4 tỷ đồng)…

Đáng chú ý, đối với các dự án đầu tư mới, Bidiphar trình ĐHCĐ thông qua hạng mục đầu tư mới dự án Nhà máy OSD - Non Betalactam, tổng vốn đầu tư 850 tỷ đồng, dành cho dây chuyền sản xuất thuốc uống dạng rắn.

Nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-EU, công suất 1,3 tỷ sản phẩm/năm (tương đương 10 tấn/năm), được xây dựng ở Khu kinh tế Nhơn Hội (TP. Quy Nhơn, Bình Định).

Tầm nhìn của Bidiphar là lọt vào top 5 công ty sản xuất dược phẩm trong nước vào năm 2026; top 3 công ty sản xuất dược phẩm hàng đầu Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao vào năm 2030.

Để thực hiện mục tiêu đưa Bidiphar trở thành nhà sản xuất dược phẩm chất lượng cao theo tiêu chuẩn WHO GMP, chính vì thế trong các năm trở lại gần đây, Bidiphar chú trọng đầu tư, nghiên cứu phát triển các sản phẩm, công nghệ mới tiến tới việc đạt chứng nhận EU-GMP.

Tiếp tục kế hoạch chào bán riêng lẻ cho đối tác ngoại

Tại ĐHCĐ 2023 đã thông qua tờ trình phát hành riêng lẻ để tăng vốn, trong đó Bidiphar dự kiến phát hành riêng lẻ 18,7 triệu cổ phiếu (tương đương 25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Theo chia sẻ từ ban lãnh đạo Bidiphar, tiêu chí của công ty khi tìm kiếm đối tác chiến lược là phải mang lại giá trị mới cho DN. Hiện công ty vẫn sản xuất và kinh doanh các nhóm sản phẩm cơ bản và nhóm sản phẩm chiến lược.

Tuy nhiên, để đón đầu xu thế mới thì có một số ngành nghề tương đối tiên phong, Công ty cần tìm kiếm đối tác ở hướng này này. Thứ nhất công ty sẽ tìm kiếm đối tác có thể chuyển giao công nghệ, sản xuất sản phẩm có sự khác biệt, giúp công ty bắt kịp xu hướng, xu thế công nghệ, phát triển sản phẩm trên thế giới.

Theo HĐQT Bidiphar, công ty đang làm việc với các nhà đầu tư theo đúng các tiêu chí được ĐHCĐ 2023 thông qua. Trong năm 2024, HĐQT tiếp tục triển khai phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư theo uỷ quyền của ĐHCĐ 2023.

Được biết, công ty đã tiếp xúc khá nhiều các nhà đầu nước ngoài (cả nhà đầu tư tài chính lẫn nhà đầu tư chiến lược – là các Tập đoàn sản xuất dược trên thế giới).

ĐHCĐ cũng có tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, tỷ lệ 25%, tương ứng sẽ phát hành thêm hơn 18,7 triệu cổ phiếu, qua đó, nâng vốn điều lệ lên gần 936 tỷ đồng. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2023 theo BCTC kiếm toán.

Nội dung quan trọng khác trong ĐHCĐ lần này của DBD là việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, gồm 7 thành viên, trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập.