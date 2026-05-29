Công ty sở hữu thương hiệu Rohto, Hada Labo, LipIce, Acnes... bứt phá trên thương mại điện tử

Gia nhập thị trường từ năm 1996, Rohto-Mentholatum Việt Nam đã nhanh chóng gây dựng thành công vị thế trong ngành. Nhiều sản phẩm tên tuổi của hãng hiện diện thân thuộc trong cuộc sống hàng ngày, gắn liền với thói quen chăm sóc sức khỏe và làm đẹp của nhiều thế hệ người dùng. Định vị Việt Nam là thị trường trọng điểm trong khu vực, công ty đã xây dựng 2 nhà máy quy mô lớn đạt tiêu chuẩn cao cấp Japan-GMP và WHO-GMP tại Bình Dương để mở rộng năng lực sản xuất nội địa.

Ngoài ra, thương hiệu còn tiên phong phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử nhằm tiếp cận người tiêu dùng trực tiếp hơn trong bối cảnh ngành dược mỹ phẩm thường tập trung vào kênh bán hàng truyền thống ở giai đoạn đó.

Rohto-Mentholatum đã chủ động hợp tác với Lazada từ rất sớm, tận dụng nền tảng này làm “bệ phóng” mạnh mẽ để tiếp cận khách hàng số và duy trì độ phủ trong suốt 10 năm qua.

Gian hàng Rohto-Mentholatum ra mắt năm 2016 trên Lazada, khởi đầu với các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cốt lõi như: Hada Labo, LipIce, Acnes và Sunplay.

Thời điểm đó, công ty đã sớm xem gian hàng điện tử là kênh bán hàng hiện đại và tiện ích, luôn cập nhật các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Đồng thời, công ty còn mong muốn gian hàng trở thành cầu nối để khách hàng tiếp cận thông tin về sản phẩm mới, phản hồi chất lượng, chia sẻ đánh giá và đóng góp ý kiến.

Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn thiện hệ sinh thái danh mục sản phẩm toàn diện trên gian hàng chính hãng, mở rộng mạnh mẽ sang các ngành hàng chuyên sâu như: dung dịch nhỏ mắt (V.Rohto), thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Blossomy, Alcofree, Rohto V5) và sản phẩm chống muỗi (Remos).

Không chỉ vậy, các bước tiến hợp tác chặt chẽ với Lazada còn giúp doanh nghiệp mở rộng kênh phân phối trực tuyến, tiếp cận tệp khách hàng trẻ, đảm bảo logistic vận chuyển, thiết kế đa chiến dịch truyền thông và chương trình ưu đãi…

Đặc biệt, công cụ AI của Lazada giúp tối ưu thời gian vận hành gian hàng và tối ưu hiệu quả kinh doanh như trợ lý gian hàng ảo AI Chatbot, AI cố vấn kinh doanh. Nhờ chiến lược kinh doanh trực tuyến hiệu quả, gian hàng nhiều lần đạt top “Nhà bán hàng xuất sắc” trong các chiến dịch siêu sale lớn trên nền tảng Lazada trong ngành hàng chăm sóc sức khỏe - làm đẹp.

Duy trì đà tăng trưởng bền vững sau 10 năm đồng hành, công ty vừa ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trên Lazada trong quý 1/2026, bứt phá doanh thu gấp 2.5 lần so với cùng kỳ năm trước. Sàn thương mại điện tử giờ đây đã trở thành hạ tầng tăng trưởng chiến lược, nơi thương hiệu mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm và triển khai các chương trình ưu đãi thiết thực.

Đại diện doanh nghiệp cho biết cam kết tuyệt đối về chất lượng sản phẩm chính là nền tảng cốt lõi cho đà tăng trưởng vượt bậc này. Song song đó, việc liên tục phân tích dữ liệu thực tế về hành vi người dùng trên sàn còn giúp đưa các sản phẩm tiêu chuẩn cao tiếp cận “đúng và trúng” nhu cầu khách hàng.

Nhìn lại chặng đường một thập kỷ hợp tác cùng Lazada, đại diện Rohto-Mentholatum chia sẻ: “Lazada không chỉ là nền tảng bán hàng, mà còn là đối tác chiến lược quan trọng trong hành trình tăng trưởng dài hạn của chúng tôi. Những tư vấn sát sao và hỗ trợ kịp thời từ sàn đã góp phần quan trọng để gian hàng đạt được mục tiêu doanh số, đồng thời xử lý nhanh các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành.”

Trong chiến lược tăng trưởng 2025-2035, thương hiệu này định hướng trở thành tập đoàn chăm sóc chất lượng sống toàn diện, mở rộng mạnh các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động và y học chuyên sâu (nhãn khoa, da liễu…) trên quy mô toàn cầu. Trong đó, Lazada tiếp tục là đối tác được doanh nghiệp gửi trao tin cậy tại Việt Nam.

Kỉ niệm 10 năm đồng hành cùng Lazada, Rohto-Mentholatum triển khai chương trình ưu đãi nhân dịp Siêu sale 6.6 quy mô lớn với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn, voucher giảm giá sâu và chính sách miễn phí vận chuyển. Đây là bước đi nhằm tối ưu hóa giá trị cho khách hàng trực tuyến, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu ngành hàng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp trên sàn thương mại điện tử.

Theo nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric, ngành mĩ phẩm và làm đẹp ở Việt Nam tăng trưởng 27% so với cùng kì năm ngoái. Tổng GMV trên kênh TMĐT ngành mỹ phẩm & làm đẹp trong giai đoạn 1/5/2025-30/4/2026 đạt 85.586,6 tỷ. Trong bối cảnh đó, câu chuyện 10 năm của Rohto-Mentholatum và Lazada được xem là minh chứng rõ nét cho việc doanh nghiệp truyền thống hoàn toàn có thể “thắng lớn” nếu biết tận dụng sức mạnh của chuyển đổi số và thương mại điện tử.